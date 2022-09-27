Подоляк показал нарезку лжи Путина из интервью разных лет 10 27.09.2022, 20:25

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Идеальная иллюстрация слова «вранье» в словаре.

Президент РФ Владимир Путин лжет «всегда, везде и во всем», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Видео, подтверждающее его слова, он опубликовал в Twitter.

По его словам, Путин является «идеальной иллюстрацией слова «вранье» в Оксфордском словаре».

«Всегда, везде, во всем. Кто-то в мире хочет продолжать жить в кровавом сумасшествии с непредсказуемыми последствиями? Тогда продолжайте верить ему», – написал Подоляк.

Советник главы ОП опубликовал нарезку из интервью Путина разных лет.

В них президент РФ сначала говорил, что Крым не является спорной территорией, а Россия «давно признала границы сегодняшней Украины», позднее утверждал, что во время аннексии полуострова якобы не было российских военных, только «силы местной самообороны», потом говорил, что российские солдаты встали «за спиной самообороны Крыма», и в итоге признавал, что «конечно, наши вооруженные силы блокировали Вооруженные силы Украины в Крыму».

Также Путин призывал «не верить тем, кто кричит, что за Крымом последуют другие регионы», заверял, что РФ «не хочет раздела Украины»; утверждал, что для «специальной военной операции» не будут призываться резервисты из запаса, и т.д.

Vladimir Putin...Flawless lie. Always, everywhere, in everything...If you want to continue living in a bloody madness with unpredictable consequences — keep believing him. pic.twitter.com/WXR0sRw3Py — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022

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