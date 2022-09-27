Вслед за мечом времен ВКЛ на дне Двины в Полоцке нашли еще и якорь 1 27.09.2022, 21:18

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Фотофакт.

Сотрудник Полоцкого ГРОЧС Александр Бриль – любитель подводной рыбалки, во время которой однажды нашел меч периода Великого Княжества Литовского в Двине на глубине около трех метров. На презентации раритета в Национальной Полоцком историко-культурном заповеднике председатель райисполкома Игорь Маркович предложил более тщательно исследовать дно реки на предмет интересных находок. И вот – очередной «улов», пишет gorod214.by.

Сегодня с помощью спецтехники спасатели вытащили из Двины большой якорь. Его, как пояснила директор заповедника Марина Чернышева, оформят на временное хранение, реставраторы займутся изучением предмета.

«Есть идеи для использования якоря в оформлении набережной. И это символично: на протяжении нескольких веков Полоцк заслуженно являлся одним из главных центров знаменитого водного торгового пути «из варяг в греки». Уверен, что очередная находка займёт достойное место», – написал в Инстаграм Игорь Маркович.

Подписчики тут же развили идею, выразив пожелание оформить надлежащим образом и набережную. А кто-то вспомнил, что в 70-х годах якорь якобы стоял рядом со старым памятником Освободителям Полоцка. Если Двину хорошо исследовать, уверены полочане, музеи города можно пополнить большим количеством раритетов.