«А в целом жизнь прекрасна» 29.09.2022, 15:46

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Как 75-летняя белоруска прошла через тяжелые испытания, но сохранила оптимизм.

75-летняя Валентина Григорьевна Гущина около четырех лет практически незрячая, но рыбачит, ездит с ночевками на природу, посещает санаторий и не жалуется на судьбу, пишет сайт magilev.by. И все это благодаря ее подруге Татьяне Лапковской, с которой они знакомы практически с детства и с которой вместе, как шутят, «съели ни пуд, а три пуда соли».

При разговоре с Валентиной Григорьевной присутствует и ее верная подруга.

– Родители мои познакомились в годы войны в немецком концлагере в Дюссельдорфе, – рассказывает женщина. – Мама, Лидия Ивановна Сулим, родом из деревни Живунь Глусского района. Папа, Григорий Федорович Кошелев – со станции Кучино Московской области. После войны они приехали в Беларусь, где у мамы уже были два сына от бывшего брака, первый муж погиб в годы войны. Вскоре родители завербовались на шахту в город Горловка Донецкой области, нужны были деньги растить детей. Там я и родилась. Когда мне было два года, мама с папой вернулась в Бобруйск.

Купили дом на Форштадте. Валя училась в 17-й, затем в 16-й школе. Отец умер, когда ей было девять лет. Еще в школе девушка окончила курсы водителей и получила права. После учебы ее направили на практику на автобазу №13. Как только Валентине исполнилось 18, ей выделили автомобиль для работы, она была закреплена за «Красным пищевиком». Параллельно занималась мотогонками, получила звание мастера спорта, участвовала в областных, республиканских соревнованиях и даже в Литву ездила. Собеседница вспоминает, что она была единственной девушкой в команде от Могилевской области.

– Валя старше меня на восемь лет, – дополняет Татьяна Антоновна. – Наши матери дружили очень, но мы с Валей тогда еще не были близки, разница в возрасте была ощутима. Помню, я еще девчонкой была…мотоциклы ревут на весь район, выходим – а это Валя с друзьями-мотоциклистами тренируются. У нее брюки кожаные, куртка, перчатки, шлем, сапоги.

Мотоспортом Валентина занималась около семи лет. Ее будущий супруг, Дмитрий, был инструктором в школе. Поженились они, когда девушке было 24 года.

«Была единственной женщиной-водителем на «скорой» за всю историю Бобруйска»

Во время работы на автобазе Валентина подружилась с начальником цеха на «Красном пищевике», та направила ее учиться в политехнический техникум в Молодечно на механика пищевой промышленности. После учебы уехала по направлению на Север, два года отработала по специальности на кондитерской фабрике. По возвращению в Бобруйск устроилась инженером на обувную фабрику, но проработала там недолго.

– Мне хотелось простора, я не могла находиться в замкнутом пространстве, – вспоминает Валентина Григорьевна. – Меня взяли на «скорую помощь» водителем. Насколько мне известно, я была единственной женщиной-водителем на «скорой» за всю историю Бобруйска. Отработала там восемь лет.

«Хорошо еще, что на реке было много людей, они меня, горящую, столкнули в воду»

Весна 79-го сильно изменила жизнь нашей героини. 15 апреля умерла ее мама, а через месяц, 15 мая, с ней самой случилась беда.

– В тот день я поехала мыть свою машину у реки, жара была, – вспоминает Валентина Григорьевна. – Облила двигатель бензином, чтобы помыть его. А в машине сидела моя старшая дочечка, ей было три годика. Она играла с ключиками, повернула ключ, зажигание включила, искра мне в руку попала, а рука в бензине. Я загорелась. Хорошо еще, что на реке было много людей, они меня столкнули в воду, потому что я бегала вокруг машины и кричала: спасите ребенка. К счастью, ребенок не пострадал.

У Валентины Григорьевны было 56% ожогов тела разной степени. Она лежала в реанимации, пережила клиническую смерть. Так как женщина работала на «скорой», коллеги сделали все, что могли. Ее отправили в ожоговый центр в Могилеве. Врачи практически не давали никаких шансов на то, что она выживет. Потому братья Валентины в этот период оформили дом на себя, успели распорядиться ее машиной и всем имуществом.

Но женщина, к счастью, выжила, через два месяца ее выписали из больницы. Забирать ее на машине приехала коллега из Бобруйска, она и рассказала ей о ее плачевной ситуации: «Валечка, ты держись, я заехала к тебе домой, у тебя нет ничего, я свои вещи тебе привезла…».

Потом был долгий период лечения и реабилитации, женщине дали вторую группу инвалидности. Супруг ушел от нее. Старшей дочери на тот момент было три годика, младшей – полтора. А самой Валентине – 33 года.

Торговали шубами, овощами, фруктами

Какое-то время она не могла работать. А потом пошла на шинный, чтобы получить хоть какое-то жилье. Была мастером в «подготовке», учетчицей по резине, мастером в автокамерном цехе, позже пошла на вулканизацию камер ради общежития.

В этот период они повстречались с Татьяной Антоновной, с которой судьба развела в молодости.

– Я тогда приехала из Владивостока с мужем и ребенком, – вспоминает Татьяна Антоновна. – Таксовала на машине сестры. У нас в городе тогда было одно такси на Карла Маркса, так что можно было подработать на этом. Подъезжаю к остановке, спрашиваю у людей: «Кто поедет?». Смотрю, Валя стоит, говорю ей: «Садись, поехали». Так возобновились наши отношения.

В 1991-м пришли непростые времена, Валентина Григорьевна попала под сокращение на шинном комбинате. Вместе с Татьяной Антоновной они ездили по деревням, скупали какую-то залежавшуюся в магазинах одежду за копейки и продавали на рынке. Затем ездили в Днепропетровск. Возили туда костюмы бобруйской трикотажной фабрики, а оттуда сюда – посуду, люстры, шторы. Затем у подруг был бизнес в Туле, Москве: торговали шубами, овощами, фруктами, всем чем можно. Машину водила, в основном, Валентина Григорьевна, она хорошо разбиралась в машинах, сама их чинила. Сначала купили «Москвич», потом «Запорожец» и снова «Москвич», «Жигули», в середине 90-х Татьяна Антоновна пригнала из Клайпеды «Фольксваген».

В 65 лет осталась без жилья и без всего…

В Москве подруги работали около 30 лет с перерывами, в Бобруйск вернулись 10 лет назад. По возращению Валентина Григорьевна купила себе дом. Но прожила в нем всего два года, в 2012 году он сгорел. Загорелся от дымохода, при кладке печи не все было сделано качественно. Хорошо еще, что хозяйка в это время дома отсутствовала.

– Я утром грубку протопила, печку закрыла и пошла к Тане уток помочь ощипать, – вспоминает тот день Валентина Григорьевна. – Совсем скоро сосед прибегает и говорит: «Валя, у тебя дом горит». Пожарные приехали довольно быстро, но все сгорело практически до фундамента.

Так наша героиня в 65 лет осталась без жилья и без всех вещей. После такого испытания она уже чуть было не опустила руки. Но на помощь пришла верная подруга.

– Тогда Валя сказала, что покончит с собой, – говорит Татьяна Антоновна. – Я в сердцах говорю ей: «Дура! У тебя дети, внуки. Поживешь у меня, все будет хорошо». Она четыре года жила у меня.

И в этот период подруги ездили в Москву на заработки. До 68 лет Валентина Григорьевна еще таксовала в Москве. Заработала и взялась за строительство нового дома. Помогали дочери, которые живут в Москве. За четыре года наша героиня построила новый дом, с 2016-го года живет в нем.

Проблемы со зрением у Валентины Григорьевны начались лет 10 назад. Сначала она начала плохо видеть в темноте. А последних четыре года практически не видит, только боковым зрением иногда какие-то контуры смутно. Врачи говорят, что причиной потери зрения стали стрессы. Когда зрение начало пропадать, у Валентины Григорьевны было отчаяние, и снова, говорит она, поддержала подруга. Сейчас наша героиня не жалуется на жизнь, сохраняет оптимизм и жизнелюбие.

«Радуйтесь каждому дню»

Вместе подруги любят ездить на рыбалку. У Татьяны Антоновны сейчас «Жигули»-четверка, старенькие, но на ходу. Женщины всегда были заядлыми рыбачками, говорят, кто вырос в районе Форштадта, не могут не любить это занятие. Валентина Григорьевна сама забрасывает удочку, чувствует, когда рыба клюет и достает ее. Иногда подруги ездят на природу с ночевкой. Берут с собой прицепчик, удочки, лодку, кресла, палатку, живут там по пару дней.

Вместе ездят в санаторий, Татьяна Антоновна – в качестве сопровождающей. Там и процедуры посещают, и на танцы ходят.

Валентина Григорьевна даже сейчас наощупь находит поломки в машине, сама может что-то подремонтировать. В своем доме и во дворе ориентируется без проблем, со стороны даже не скажешь, что она не видит.

Конечно, многие вещи по быту наша героиня не в состоянии делать сама. Подруга ей готовит еду, помогает убирать, сажает огород.

– Я очень счастлива, что у меня такая подруга хорошая, – говорит Валентина Григорьевна. – Благодаря ее помощи и поддержке я живу полноценной жизнью и морально чувствую себя нормально. Только если сильные боли, могу поплакать. А в целом жизнь прекрасна. Могу сказать всем: радуйтесь каждому дню, цените и берегите то, что у вас есть. Воспринимайте все, что послано свыше, спокойно. Не стремитесь быть лучше кого-то, будьте сами собой. И помните, что есть люди, которым гораздо хуже, чем вам.

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