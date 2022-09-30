Беларусь резко снижает пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов 30.09.2022, 20:03

С 1 октября.

Совмин Беларуси постановил снизить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это регламентирует соответствующее постановление правительства №654 от 29 сентября 2022-го, информирует Национальный правовой интернет-портал.

Ощутимо снижаются экспортные пошлины на сырую нефть, а также на экспорт мазута, битума нефтяного, вазелина и парафина, отработанных нефтепродуктов: с 52 долларов до 44,4 доллара за 1 тонну. Экспортная пошлина на прямогонный бензин с 1 октября составит 24,4 доллара за 1 тонну (была 28,6 доллара). Также дешевле станет экспортировать товарные бензины, дизтопливо, легкие и средние дистилляты, а еще - бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла, так как пошлина составит уже 13,3 доллара за 1 тонну (ранее была 15,6 доллара).

Напомним, что ставки таможенных на экспорт сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, в предыдущий раз, с 1 сентября, также были снижены.

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