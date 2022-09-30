закрыть
30 сентября 2022, пятница, 20:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь резко снижает пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов

  • 30.09.2022, 20:03
Беларусь резко снижает пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов

С 1 октября.

Совмин Беларуси постановил снизить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это регламентирует соответствующее постановление правительства №654 от 29 сентября 2022-го, информирует Национальный правовой интернет-портал.

Ощутимо снижаются экспортные пошлины на сырую нефть, а также на экспорт мазута, битума нефтяного, вазелина и парафина, отработанных нефтепродуктов: с 52 долларов до 44,4 доллара за 1 тонну. Экспортная пошлина на прямогонный бензин с 1 октября составит 24,4 доллара за 1 тонну (была 28,6 доллара). Также дешевле станет экспортировать товарные бензины, дизтопливо, легкие и средние дистилляты, а еще - бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла, так как пошлина составит уже 13,3 доллара за 1 тонну (ранее была 15,6 доллара).

Напомним, что ставки таможенных на экспорт сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, в предыдущий раз, с 1 сентября, также были снижены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип