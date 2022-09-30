закрыть
30 сентября 2022, пятница, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путину очень страшно

5
  • Андрей Пионтковский
  • 30.09.2022, 20:29
  • 9,040
Путину очень страшно

Главный вывод после выступления главы Кремля.

Бросается в глаза следующее обстоятельство. 99% речи Путина посвящено не Украине, а Западу. Он очень долго, подробно, со вкусом и удовольствием объяснялся в своей гнойной ненависти к Западу. А об Украине ему говорить страшно. Ему же, наверное, доложили, что закрыт мешок вокруг российских войск в Лимане. Там 10-тысячная группировка. И давно известно, что лишена связи и всей логистики 20-тысячная группировка на правом берегу Днепра под Херсоном.

Про Украину говорить страшно, и даже вспоминать. В отношении Украины он ограничился только одной очень смешной фразой. Он потребовал от Украины немедленно прекратить огонь. То есть, отступающая армия терпит от окружившей ее и загнавшей в два котла армии прекратить огонь. Это совершенно какое-то новое явление, новое слово в военной стратегии и в военном искусстве.

Этого достаточно, чтобы сделать выводы, что Путин находится в отчаянном положении. Многие обсуждали будущее выступление Путина, в том числе, и на российских провластных каналах, ждали, что будут какие-то сенсационные вещи, очень важное выступление, «объемное выступление», как говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Диапазон ожиданий был от прекращения «СВО» с заявлением, что ее задача выполнена, до объявления масштабной войны. Ничего подобного. Выступление Путина 30 сентября было абсолютно пустым по Украине, кроме призыва к окружившей его армии «прекратите огонь».

Запад ему ругать легко и приятно. Он не боится. А про Украину ему просто говорить уже страшно.

Ну и еще один момент. Во время объявлении Путина о мобилизации и референдумах об аннексии, развивалась простая схема, мол, вот теперь это территория РФ, поэтому, если украинцы будут продолжать боевые действия, то это будет нападением на РФ, а «мы можем ответить всем, включая ядерное оружие».

Но вот Путин даже не решился повторить этой угрозы, которую неделю назад, когда объявлял мобилизацию, артикулировал и тогда напугал весь мир. Но ему очень жестко ответили США в лице своих высших руководителей, что в случае ядерного удара по Украине, будет уничтожена вся российская армия и он сам. Поэтому он испугался.

В общем, очень слабенькое выступление. Да и опоздал на 18 минут. Путин растерян, загнан в угол, по Украине ему нечего сказать. Он может только повторять свою демонстрацию дикой ненависти к Западу.

То, что Украина сегодня подала заявку в НАТО, это правильно. И надо кончать эту группировку в Лимане, и совсем другим языком они заговорят.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип