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ВСУ уничтожили склады российских военных в Горловке

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  • 5.09.2022, 15:33
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ВСУ уничтожили склады российских военных в Горловке

Видеофакт.

Прошлой ночью в прифронтовой захваченной Горловке Донецкой области горели склады боеприпасов российских оккупантов. Об этом массово сообщали местные жители.

Между тем, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун в отчете за период с восемнадцати часов 4-го сентября по шесть утра 5-го рассказал, что ВСУ отразили восемь штурмов агрессора – все они имели место на Донбассе.

На Бахмутском направлении враг безуспешно наступал в районах Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево, Кодемы и Соледара.

Под Донецком — на Первомайское, Водяное и Невельское.

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