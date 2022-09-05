ВСУ уничтожили склады российских военных в Горловке

ВСУ уничтожили склады российских военных в Горловке1
- 5.09.2022, 15:33
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Видеофакт.
Прошлой ночью в прифронтовой захваченной Горловке Донецкой области горели склады боеприпасов российских оккупантов. Об этом массово сообщали местные жители.
Между тем, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун в отчете за период с восемнадцати часов 4-го сентября по шесть утра 5-го рассказал, что ВСУ отразили восемь штурмов агрессора – все они имели место на Донбассе.
На Бахмутском направлении враг безуспешно наступал в районах Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево, Кодемы и Соледара.
Под Донецком — на Первомайское, Водяное и Невельское.