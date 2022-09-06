Германия передала ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra 4 6.09.2022, 21:38

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И пять зениток Gepard.

Вооруженные Силы Украины за последнюю неделю получили от Германии еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, а также первый контрбатарейный радар Cobra. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4000 из 10000 снарядов к ним.

Радар Cobra, полученный от Германии, это станция контрбатарейной борьбы, которая способна определять позиции артиллерийских средств противника. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция.

Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой стоит Cobra.

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