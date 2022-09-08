Врачи назвали восемь полезных свойств капусты для здоровья 4 8.09.2022, 11:38

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Этот суперпродукт содержит полезные витамины и минералы.

Капуста может быть не самым привлекательным овощем, но она полна питательных веществ, которые помогут вам чувствовать себя сильным и здоровым. От укрепления вашей иммунной системы до улучшения пищеварения капуста и ее польза для здоровья заслуживают места на вашем столе. Об этом сообщают специалисты Клиники Кливленда (США).

Этот распространенный листовой зеленый овощ бывает разных цветов, форм и размеров, и его можно использовать для приготовления супов, салатов, бутербродов и многого другого. Ешьте его сырым или жареным, чтобы получить максимальную пользу.

«Капуста полезна. Это один из тех продуктов, который на вкус лучше, чем выглядит, и имеет даже большую питательную ценность, чем люди ожидают», — говорит зарегистрированный диетолог Джулия Зумпано. «Кроме того, она универсальна и доступна по цене» - добавляет медик.

Многие люди ценят капусту за ее изобилие клетчатки, витаминов и минералов. Одна чашка нарезанной сырой зеленой капусты содержит всего 22 калории и обеспечивает:

54% рекомендуемой суточной нормы витамина С.

85% рекомендуемой суточной нормы витамина К.

Более 2 граммов клетчатки.

1 грамм белка.

«Капуста также богата калием, что помогает снизить высокое кровяное давление», — говорит Зумпано. «Чем больше мы узнаем о капусте, тем лучше она обещает быть».

Исследования показывают, что листовые зеленые овощи в целом полезны для вас, но нам нужно больше исследований, чтобы понять, как капуста конкретно влияет на ваш организм. Зумпано говорит, что многие люди считают, что питательная ценность капусты означает, что она может иметь любое из следующих преимуществ.

8 полезных свойств капусты:

1. Борется с воспалением.

2. Делает вас сильнее.

3. Улучшает пищеварение.

4. Защищает ваше сердце.

5. Снижает кровяное давление.

6. Снижает уровень холестерина.

7. Поддерживает здоровье костей и здоровую свертываемость крови.

8. Помогает защитить от рака.

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