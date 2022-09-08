В Мелитополе партизаны взорвали дом «гауляйтера» Онищука 1 8.09.2022, 14:58

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Второй взрыв прогремел у однофамилицы Кадырова.

Во временно оккупированном Мелитополе на рассвете прозвучали два громких «хлопка»: предварительно, речь идет о подрыве домов местных предателей, которые занимались организацией так называемого «референдума».

О взрыве в доме самопровозглашенного главы горводоканала Юрия Онищука сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Первый из топ-5 гауляйтеров из «взрывного списка» партизан пошел. Сегодня около 6 утра было громко у дома псевдоруководителя КП «Водоканал» Юрия Онищука. Следующим – приготовиться», – написал Федоров.

Юрий Онищук – бывший депутат от Оппоблока, фейковый директор водоканала, член штаба по подготовке к псевдореферендуму. Он известен мелитопольцам целым послужным списком махинаций:

1. Разгромил и разворовал помещение ЖЭКов во время передачи имущества в КП «Жилмассив» в 2016 году.

2. Задолжал своим сотрудникам более 2 млн грн зарплаты.

3. Как депутат принимал участие в организации фейковой подвальной сессии в бизнес-центре коллаборанта и своего «шефа» Балицкого.

4. Регулярно на пару с Галиной Данильченко срывал сессионные заседания Мелитопольского городского совета.

5. В настоящее время активно помогает в организации псевдореферендума.

По информации журналистов РИА «Мелитополь», в доме гауляйтера вылетели стекла из окон, есть повреждения во дворе. Сегодня утром на месте взрыва собрались ФСБ-шники и полицаи-предатели.

Региональное информагентство также сообщает, что около 6 утра в городе прогремел еще один взрыв – по улице Кошевого, 80. Известно, что по этому адресу проживает Чернышова (Кадырова) Эльвира – квартальная и член избирательной комиссии, активная агитаторша, участвующая в подготовке к псевдореферендуму. Есть информация, что в ее доме также выбило стекла, развернуло забор.

«Силы сопротивления предупреждают всех предателей родины, решивших принять участие в создании иллюзии референдума о присоединении Мелитополя к России – пощады никому не будет», – говорится в сообщении.

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