СМИ: ВСУ взяли в плен российского генерал-полковника 24 9.09.2022, 8:16

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Он командовал группировкой «Запад».

Несколько дней назад в Сети появилось видео с офицером российской армии, которого взяли в плен защитники Украины во время контрнаступательной операции в Харьковской области. Сообщалось, что пленный - это российский подполковник, командовавший спецподразделением на Харьковщине, сообщает «Главред».

Тогда журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале писал, что украинским защитникам удалось частично уничтожить, а частично взять в плен военных из подразделения Самарского СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования). В число пленных попал подполковник армии РФ и несколько более мелких российских военных.

9 сентября журналист Роман Бочкала сообщил, что взятый в плен «подполковник» оказался генерал-полковником Андреем Сычевым, командующим группировкой Запад.

«Инфа от Тома Купера (австрийский военный аналитик, - ред.) … Командующий пропал…», - добавил Бочкала.

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