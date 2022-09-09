Слава Орши и наши дни: как белорусы отпраздновали великую победу 1 9.09.2022, 15:15

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8 сентября прошел торжественный митинг.

8 сентября 2022 г. в центре Варшавы состоялось торжественное празднование Дня Белорусской Воинской Славы.

Об этом сообщает Charter97.org на основании пресс-релиза движения солидарности «Разам» в Варшаве.

В 18 часов возле памятника Копернику с исполнения воинского марша «Мы выйдзем шчыльнымі радамі..» начался митинг, на котором выступили известные политики и политзаключенные: лидер Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, один из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, представитель Союза поляков Беларуси Ирена Бернацка.

Участники митинга, которых было более 100 человек, держали портреты белорусов, которые погибли, защищая свободу и независимость Украины. Героизм белорусских воинов был увековечен минутой молчания.

Под звуки волынки, скандируя патриотические лозунги, участники празднования прошли шествием к Замковой площади. Внимание прохожих привлекали плакаты в поддержку белорусских политзаключенных.

По окончании шествия, возле колонны Сигизмунда прозвучали выступления руководителя группы БХД в Варшаве Евгения Дудкина и сопредседателя движения солидарности «Разам» Елены Толстой.

Во время мероприятия звучали замечательные песни в исполнении белорусских групп «23.34» и «Belarusian Truestory». Национальные гимны пел хор Музыкального движения Варшавы.

Ведущей митингов была Екатерина Кучук.

«Слава Героям! Свободу политзаключенным! Жыве Беларусь! Слава Украине! Niech żyje Polska!»- эти лозунги объединяли всех участников мероприятия.

Верим, что День Белорусской Воинской Славы будет государственным праздником в Свободной Беларуси.

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