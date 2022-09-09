Андрей Санников: У меня для вас хорошая новость 9 9.09.2022, 15:30

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Андрей Санников

Почему нужны санкции?

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников выступил на Польском экономическом форуме, который прошел 6-8 сентября в городе Карпач. Сайт Charter97.org приводит текст его выступления полностью:

«У меня сразу будет для вас новость, для кого хорошая, для кого не очень: санкции работают!

Диктатор Лукашенко сам это подтвердил, заговорив об амнистии, заговорив о том, что необходимо исправлять перегибы. То есть «перегибами» он называет где-то 50 тысяч арестованных за время после начала время протестов и где-то 4-5 тысяч политзаключенных, которые сидят в тюрьмах и колониях Беларуси. Заговорил он об этом только потому, что начали работать санкции. Они начали работать недавно, примерно с июня. И вот уже в начале сентября мы слышим об амнистии.

Я являюсь, наверное, ветераном дискуссии о санкциях, она применительно к Беларуси длится уже четверть века с переменным успехом. Поэтому у меня не осталось, да и не было никаких иллюзий или надежд, что Запад спит и видит, как помочь демократическому обществу Беларуси, как помочь Беларуси стать свободной. Не было такого и нет.

Но они понимают прагматические аспекты. Вот о прагматике я и хочу поговорить, в частности, что «мешало» вводить санкции, какие аргументы выдвигались?

Первое: очень настойчиво говорили, что надо использовать Лукашенко против России, оторвать его от Путина. Якобы такая возможность появилась. Кто-то на Западе решил после разгона площади 2010 года, после мягких санкций 2011- 2014 годов: «а давайте мы сейчас в такую вот игру сыграем». Сыграли и доигрались. Лукашенко предоставил России всю территорию Беларуси как военный плацдарм для развязывания крупномасштабной войны в Европе. Таким образом, надеюсь, этот аргумент в пользу невведения санкций, отпал.

Второй аргумент более циничный — это бизнес. Бизнес-интересы Запада в Беларуси, живущей в диктатуре, были всегда. Говорились высокие слова о правах человека и демократии, а бизнес-бизнесом по серым схемам, а иногда по черным схемам шел своим чередом. Чего греха таить? Мы все прекрасно помним и удивительный рост товарооборота с Европой во времена санкций: польские яблоки, например, и прочее.

Мне кажется, эти разговоры с началом войны закончились. Бизнес с диктатурой Лукашенко, соучастником агрессии в Украине, - это прямая помощь Кремлю.

Почему нужны санкции?

Опять же отмечу сугубо практические вещи, без всяких разговоров о спасении души. Первое: вопрос безопасности. Начиная с 2009 года, когда прошли первые после распада Советского Союза крупномасштабные военные маневры на территории Беларуси — «Запад-2009», мы, гражданская кампания «Европейская Беларусь», говорили, что идет подготовка к военному вторжению в Европе. Мы говорили об уязвимости Польши, говорили о планах России отрезать от Европы страны Балтии, пробить через Сувалки коридор из Беларуси к Калининграду. Потом происходили такие же крупномасштабные аналогичные военные учения в 2013, 2017, 2021 годах. И это все была подготовка к вторжению.

То есть, если действительно Европу, Запад волнуют вопросы безопасности, то санкции помогают решать эти вопросы, помогают обуздать диктаторов и предотвратить угрозу международной безопасности. И наоборот, как мы видим на примере Беларуси, отсутствие санкций подтверждает веру диктаторов в собственную безнаказанность.

Второе: санкции против режима идут на пользу Беларуси. На сегодняшний день власть Лукашенко держится только на насилии, на репрессивном аппарате. Любые поступления в бюджет за счет смягчения санкций будут моментально всасываться репрессивным аппаратом для поддержания уровня насилия в стране. Сейчас уже всем, в том числе и бизнесу на Западе, должно быть ясно, что реформы в Беларуси начнутся только после ухода режима Лукашенко со сцены. Вот тогда-то и понадобятся инвестиции, активная торговля, помощь в реформах. Вот тогда-то у иностранного бизнеса и появятся реальные возможности в Беларуси.

Третье: санкции необходимы, чтобы освободить политзаключенных. Санкции абсолютно моральны. Я, честно говоря, даже не знаю, как назвать то, что происходит сегодня в Беларуси. Я говорил уже, что у нас не 1200-1300 политзаключенных, а где-то 4-5 тысяч людей, которые сидят по политическим приговорам. Конечно, вы не найдете в уголовном кодексе Беларуси никаких политических статей, и вы это прекрасно знаете. Это как в Советском Союзе: все политические — уголовники. Поэтому абсолютно морально вводить более жесткие санкции и требовать освобождения всех политзаключенных.

Хочу напомнить всем один факт и предостеречь от наивности. Разговоры об амнистии, которые сейчас начал Лукашенко и на которые он хочет опять, как на крючок с наживкой, подцепить Запад, они не новы. После разгона Площади в 2010 году были требования введения санкций и санкции вводились. Санкции были привязаны к вопросу освобождения всех политзаключенных.

Когда санкции стали более-менее чувствительными, Лукашенко стал говорить об амнистии. Это был 2012 год. Пошли разговоры, начали называться какие-то цифры. В конечном итоге, порядка тысячи заключенных освободили. Ни одного политического. Ни одного! Хотя сидело несколько десятков тогда. Сейчас он играет в ту же игру. Ему нужны деньги, ему нужны ресурсы.

Сегодня идет страшная война в Европе, и только через эту призму надо сегодня воспринимать санкции против диктаторских режимов. Потому что именно диктаторские режимы обеспечивают сегодня напряженность, отсутствие безопасности и являются военной угрозой. Поэтому если не вводить санкции, если не лишать ресурсов диктаторские режимы — война будет продолжаться. Если бы в 2020 году санкции ввели сразу же после того как начались аресты, разгоны, избиения, убийства людей — то не было бы войны.

Я убежден, что если бы тогда всерьез ударили по режиму Лукашенко санкциями, то предотвратили бы большую войну в Европе. Поэтому я за то, чтобы вводить жесткие санкции, самые жесткие санкции. Я за то, чтобы вводить честные санкции. Почему я говорю: «честные санкции»? Мы слышим о том, что «мы солидарны с Беларусью, мы поддерживаем права человека, демократию». Мы знаем, что, например, Литва делает очень жесткие заявления по режиму Лукашенко, но Литва сегодня занимает первое месте в Европе среди торговых партнеров режима Лукашенко.

Еще что я имею в виду. Демократические страны до сих пор не могут расстаться со своими почетными консулами, которые являются кошельками Лукашенко. Один из них — почетный консул Исландии в Беларуси Александр Мошенский, он до сих пор почетный консул Исландии в Беларуси. Второй — «табачный король» Павел Топузидис, он до сих пор почетный консул Греции в Беларуси. Вот что я имею в виду, говоря о честных санкциях. Если мы хотим избежать эскалации войны в Европе, ее повторения, надо избавляться от диктатур, прежде всего, от диктатуры Лукашенко. Потому что именно эта диктатура обеспечила Кремлю плацдарм для агрессию против Украины.

Таким образом, санкции помогают решить как вопросы безопасности путем лишения диктаторов ресурсов, так и спасти жизни людей, поскольку непосредственно связаны с требованием освобождения всех политических заключенных».

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