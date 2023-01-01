Время героев: будущее Украины и конец России Александр Хара, Олег Белоколос, «Зеркало недели»

1.01.2023, 13:18

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«Третий Рим» падает.

Восемь лет назад, размышляя на полосах «Зеркала недели» об исторической роли Майдана, незаконной аннексии и подлой российской войне, глобальном поединке либерализма и авторитаризма, мы с коллегами-единомышленниками назвали 2014-й — Годом Украины. Психологический «болевой порог» и этические рамки не позволили нам спрогнозировать отмеренную в человеческих жизнях ужасную цену, которую наш народ заплатит, подтверждая наши прогнозы и иногда опровергая их. В этот раз мы попытаемся не повторить хотя бы одну ошибку, — восемь лет назад мы отмели название «Десятилетие Украины». Теперь же тренд глобализации и интернационализации нашей страны и нашей борьбы слишком очевиден и дает полное право назвать наше время именно так — Десятилетием Украины.

«Мне нужны снаряды, а не эвакуация»

«Великие народы пишут свои автобиографии в трех рукописях: книге своих дел, книге своих слов и книге своего искусства», — писал в свое время Джон Рескин. Но украинцы создают свой национальный миф, который объединяет знаменитые страницы прошлого и модерные сюжеты. Такое не выпадало другим уже несколько десятков лет. Сюжетов из книги дел хватит множеству грядущих поколений и для вдохновения нашим симпатикам в мире.

Украина вернула в постмодерный мир время героев. На фоне битв за тысячелетние Киев и Чернигов, несокрушимые Харьков, Сумы, Николаев, Авдеевку и Бахмут, героической обороны Мариуполя, сопротивления Херсона ежедневно становятся известны имена героев в форме Сил обороны или спецовке электрика, халате медика или истрепанной бесконечными дорогами волонтерской одежде. Множество прославленных мест, мириады имен героев живых и небесных, людей, топонимов и даже животных.

Лицо президента и цвета великой страны на обложках мировых журналов — это дань всем и каждому, кто приближает Победу. В то же время решение Владимира Зеленского остаться в Киеве в самый критический момент — это не только проявление его личного мужества, а один из поворотных моментов истории Украины:ею больше не руководят те, кому она не нужна. Мировой истории этот момент подарит еще одно крылатое выражение — «мне нужны снаряды, а не эвакуация».

Смертельная опасность и перманентный стресс не сломили нацию, ведь лекарством стал юмор как проявление мудрости, изобретательности и остроумия народа, а еще универсальный язык, понятный другим культурам. Всемирно известная картина Репина о козаках, которые пишут письмо, превратилась в ежедневное писание письма всеми украинцами российскому сатрапу. Письма эти не оставили и следа от сакральности российской власти, над которой снова смеется весь мир и украдкой подхихикивают сами россияне. Правильное направление движения задано уже не только военному российскому кораблю, хлопково-«бавовняная» игра слов стала понятна даже тем, кто не знает ни украинского, ни русского языка, а секрет яровых танковых урожаев украинских фермеров будут исследовать годами, по крайней мере культурологи.

По плодам их и узнает СБУ. Наверное впервые в своей истории судьбой Украины озабочены государственные институции, а правоохранительные органы и спецслужбы наконец нашли общественно-важное занятие и начали историю своего служения высшей цели, а не только защите незаконных приобретений властей предержащих. Чувствуя полную поддержку общественного мнения, госаппарат каждый раз смелее берется за задачу очищения от скверны украинофобов и продажных гиен в церковных «шкурах». Слишком долго оставались они безнаказанными и, прикрываясь законами и правами, творили произвол, разрушали государство и калечили общество. Не без огрехов с культуры стряхивается колониальная пыль, слетают наземь таблички с именами палачей, убийц, предателей, чужинских имен и названий.

Как с восторгом отметил норвежский военный дипломат Питер Мидттун, «любая другая нация сошла бы с исторической сцены после одной катастрофы, а на судьбу украинцев выпали войны, голодоморы, репрессии, притеснения, кризисы и Чернобыль. Впрочем, вы полны энергии и оптимизма относительно своего будущего». Ненаказанное зло непременно возвращается, ведь Россия в который раз пришла уничтожать украинцев физически, а Украину — как идею. Фюрер «русского мира» не гнушается публично объявлять свой план геноцида, а его архипоп благословляет убийц на «православный» джихад.

Глубокими шрамами в сознании не только украинцев, но и всего цивилизованного мира останутся Буча, Ирпень, Бородянка, Изюм и Мариуполь. Эти, а также сотни других городов, городков и поселков пополнили список топонимов катастрофы прошлого, где орудовали идейные вдохновители нынешней России — нацисты и фашисты. Воистину, под лозунгами антифашизма пришли новые фашисты.

«Мы до сих пор смотрим на мир сквозь призму Нюрнбергского трибунала, где военных преступников осудили, лишь когда нацистский режим упал. Но справедливость не должна зависеть от стойкости авторитарных режимов. В конце концов, мы живем в новом столетии. Правосудие не должно ждать», — заявила правозащитница Александра Матвийчук на вручении Нобелевской премии мира. «Военные преступления и другие зверства не могут быть безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и причастных к ответственности согласно международному праву», — пообещали лидеры G7. Нидерланды предлагают Гаагу для специального трибунала, страны ЕС распространяют свои юрисдикции на совершенные где бы то ни было военные преступления, западные государства оказывают правовую и экспертную помощь в формировании обоснованных обвинений.

Наказание дерзких преступников, защищенных ядерным оружием и правом «вето» в Совете Безопасности ООН, — это крайне важная общечеловеческая миссия. Носителей зла уничтожают оружием, беспрепятственное идейное распространение его — судебным приговором, ведь безнаказанность преступлений коммунистического режима и его людоедской идеологии является одной из причин нынешней трагедии. Приговор бандитской России должен дать четкий сигнал другим режимам, которые не сторонятся прибегать к самым ужасным преступлениям.

Неминуемый проигрыш России

В стратегической перспективе Россия уже проиграла, ведь, впридачу к унизительным военным поражениям, окончательно утратила еще до недавнего времени относительно комфортную внешнюю среду, предсказуемый и зажиточный европейский рынок и практически свободный доступ к самым современным западным технологиям и научным разработкам. Отказ Европы от российских энергоносителей, решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, фактическое эмбарго на поставку высокотехнологичных товаров в РФ, приближение к унизительной роли сырьевого придатка Китая ставят большой и жирный крест на всей «великодержавной» политике Москвы. Уже понятно, что выращенный на нефтедолларах чекистский режим в конце концов падет под ударами ВСУ вследствие наращивания санкционного давления и бремени ежедневно накапливающихся внутренних проблем. Вероятно, на смену ему придет обновленная редакция «семибоярщины», уже известной из истории Московщины. Россия в нынешнем ее виде скончается, как только в Пекине и Вашингтоне осознают несостоятельность «великорусских» вождей справляться с бескрайними просторами от Балтийского моря до Тихого океана, а затраты на их администрирование будут меньше или сопоставимы с рисками полной деградации и последующей «сомализации» территорий.

И здесь каркасу международной антироссийской коалиции, уже сформированной в виде группы «Рамштайн», важно будет не упустить момент, а Западу — не допустить ошибок начала 1990-х. Тогда Москва удачно воспользовалась доброй волей Европы и наивностью нескольких администраций США, которые закрывали глаза на многочисленные выходки Кремля и пытались относиться к нему как к цивилизованному партнеру. В то время московиты восприняли это как слабость и общий упадок либеральной демократии и смогли, благодаря мировым ценам на нефть, нарастить военно-политические мышцы, инфильтрировать свою многочисленную агентуру в западные властные структуры и коррумпировать многих политиков и представителей бизнес-кругов. Позднее (и это тоже уже не тайна), после завершения программы перевооружения в 2025–2030 годах в Кремле планировалимасштабное военное столкновение с НАТО или серию региональных конфликтов на периферии уже ослабленного системными подрывными действиями Запада.

Наше государство определили первой жертвой, а ожидаемая многими в России легкая победная война должна была стать мощным консолидирующим инструментом власти нынешнего хозяина Кремля. Так же, как в 1940 году Греция должна была стать легкой добычей Муссолини. «Престиж вождя после победной войны никогда не подлежит сомнению», говорил министр иностранных дел фашистской Италии Галеаццо Чано.

С престижем не сложилось. Помешала Украина, которая спасла Запад или по крайней мере дала ему время подготовиться. Даже больше, всенародное сопротивление Украины масштабному российскому вторжению наконец заставило многих на Западе всерьез задуматься над европейской и мировой безопасностью, ролью НАТО в ХХІ веке, необходимостью надлежащей защиты порядка, выстроенного на демократических ценностях и основополагающих международных нормах.

Западные лидеры публично говорят о неизбежности украинской победы, некоторые акцентируют на необходимости поражения России. Ради безопасности мира и самих россиян, это должно привести к полной денуклеаризации, дефашизации и деимпериализации, предложенной Беном Ходжесом, а также, по выражению Владислава Иноземцева, к «временной или постоянной десуверенизации». Как именно будет проходить последняя — тема отдельного разговора, главным модератором которой должна выступить именно Украина.

Уже проявляются признаки осознания россиянами того, что их государство совершило геополитическое самоубийство. Впрочем, еще не видно понимания того, что кровавая авантюра окончательно разрушила идеологические основания существования самой России, ведь без «Малороссии» нет и империи. Вольнолюбивая украинская нация — это гвоздь в идеологему триединого народа, а потеря более половины прихожан и приходов означает, что третий «Рим падоша». Несмотря на отрицание сейчас, осознание совершенных в Украине зверств в будущем дотла разрушит миф избранности потомков Великой Победы над нацизмом. Химера и так скончалась бы, но стратегическая глупость и поддерживаемая миром Украина ускорили этот процесс.

Украинский звоночек Свободному миру

«Если бы украинцы не защищались, мы бы говорили о них совсем с других позиций… Но именно украинцы и их сопротивление дали нам возможность иначе посмотреть не только на Украину, но и на мир, в котором мы живем», — метко заметил Тимоти Снайдер. Героическое сопротивление украинцев вызвало у многих американцев архетипические образы собственных героев, боровшихся за независимость. Украина дала возможность Соединенным Штатам проявить лидерство в Свободном мире с высоких моральных позиций. Сохранение независимости Украинского государства и остановка ревизионистской России будут считаться внешнеполитическим наследием 46-го президента.

Для Джо Байдена поддержка нашего государства — это объединение справедливого дела и демонстрации американской мощи, идеалистичных взглядов и прагматизма. Если Путин победит, не только европейские союзники окажутся в опасности. Отпор путинской агрессии — замечательная возможность объединить союзников и партнеров вокруг Индо-Тихоокеанской стратегии сдерживания угрожающего роста могущества Китая и вынашивания им планов силового возвращения свободного острова в «родную гавань». Как сопротивлялся праву силы тиранов Цен Шенгуан, положивший свою жизнь за свободу украинского народа под Лиманом, так и Тайвань, его родина, будет защищаться с учетом украинских уроков. Тайванцы не сомневаются в том, что невольно оказались в центре геостратегического противоборства современности. Триумф путинизма мог бы подпитать авторитарные режимы по всему миру, американскую демократию лихорадило бы еще дольше, а орбаны разъединяли бы Европу.

Следовательно, при каденции Байдена не будет нарушена максима «ничего об Украине без Украины», наше государство будет получать значительную оборонную, экономическую и гуманитарную помощь. Демонстрация Киевом готовности к дипломатическому урегулированию, чтобы это ни означало, важнее попыток начать диалог, ведь в Вашингтоне трезво оценивают ситуацию и неготовность Москвы к переговорам. Даже больше, принятая формула справедливого мира делает такие переговоры без изменения режима в Кремле нереальными. Впрочем, по-настоящему справедливый и длительный мир возможен только при условии фрагментации России и направления остатков ее пассионарности на саму себя, ведь демократический переход — это своеобразное верование (Credo quia absurdum), собирающее беглых либералов на политологические тусовки в «европах». То ли белая иммиграция начала прошлого века, то ли советские диссиденты середины века, — константой остается рабская покорность населения и жестокость правителей Кремля.

Несмотря на медленную эволюцию стратегии администрации Байдена, от вооружения ССО «Стингерами» в преддверие широкомасштабного вторжения до предоставления HIMARS, она дает надежду, что Рубикон длительной системной поддержка пройден. Обнадеживающими являются новости о том, что Соединенные Штаты отказались от странной позиции сдерживания Украины в вопросе ударов по российской территории, а также размышляют о вероятной поставке ПВО Patriot. Настойчивая работа украинской военной дипломатии и преступления россиян должны сдвинуть вопрос предоставления Украине средств поражения большей дальности, вроде дрона Gray Eagle и ОТРК ATACMS, без технических или политических ограничений по их применению. Наши партнеры не сомневаются, что, в отличие от россиян, которые лупят по гражданской инфраструктуре своими высокоточными и не очень ракетами, мы используем такое оружие по назначению и не нарушая международное гуманитарное право. Психологический барьер по поставкам танков и боевой авиации будет преодолен, хотя даже вчера это было бы с большим опозданием.

Несмотря на то, что члены «Рамштайна» равняются на позицию Соединенных Штатов, Соединенное Королевство будет играть точечную позитивную роль. В Лондоне лучше понимают, на каком языке надо разговаривать с Кремлем, ведь беззвучно подсказывают это своим заокеанским союзникам. Британия стала первым государством, которое поставило Украине вертолеты, а сейчас публично высказалось в пользу возможности предоставления дальнобойных средств при определенных условиях. Соединенное Королевство вместе с Польшей и Балтийскими государствами будут оставаться самыми ярыми нашими сторонниками, открывая возможность создания жизнеспособного объединения.

Канцлер Германии говорит о «поворотном пункте» и «эпохальном тектоническом сдвиге». Конечно, по иронии судьбы, именно представитель традиционно благосклонной к Кремлю социал-демократической партии разрывает с Восточной политикой, служившей указателем с конца 1960-х годов. В прошлом году Германия выглядела крепко выстроенной на европейском лидерстве, американской безопасности, российских ресурсах и китайском рынке сбыта. Двадцать пятого февраля оказалось, что Ангела Меркель и ее предшественники построили замок на песке. Берлин довольно медленно разворачивает свою политику на адекватный кардинальным изменениям курс, но отныне на Россию он будет смотреть глазами Центральной и Восточной Европы, а не сквозь бокал газированного вина на величественном банкете санкт-петербургского экономического форума или валдайского клуба. ФРГ будет служить одним из локомотивов послевоенного восстановления в контексте будущего членства нашей страны в ЕС, искупая таким образом свою вину за длительное пренебрежение интересами Украины и своих восточных союзников.

Премия Карла Великого, присужденная Владимиру Зеленскому, — признание того, что борьба украинского народа дала мощный импульс ЕС сплотиться, задуматься над своим будущим, а его руководителям — воспользоваться историческим шансом проявить лидерство. Перспектива членства, финансовая, гуманитарная помощь и даже помощь по безопасности, а еще больше — санкционное давление являются важными составляющими стратегии поддержки Украины и уменьшения ресурсной базы агрессора.

Москва с 1960-х годов усиливала влияние на европейские дела посредством строительства и поставки нефти и газа. Путин с удовольствием развивал эту нехитрую стратегию, строя новые газопроводы и коррумпируя европейские элиты, до тех пор, пока из-за собственной глупости не остался у разбитого корыта. Европа слезла с нефтегазовой иглы России и даже инновационно использует зависимость путинского режима от экспорта энергоносителей. Потерю европейского рынка компенсировать невозможно, ведь у московитов нет технологий и оборудования, чтобы существенно нарастить поставки газа для экспорта на глобальные рынки. Еще одна «Сила Сибири», которую долго строить (да еще и за собственные средства), не решает проблему, ведь, с одной стороны, будет означать диктат единственного и мощного покупателя, а с другой — не очень емкий рынок, потому что у китайцев уже есть 22 терминала для сжиженного газа, и по объемам инвестиций в «зеленую» энергетику они опередили даже США.

С экспортом нефти ситуация для Кремля пока лучше, впрочем — есть проблемы логистики, боязнь вторичных санкций у одних покупателей и желание ощутимых скидок — у других. И это все на фоне замедления темпов глобальной экономики. Внедренный западными государствами «потолок» нефтяных цен будет давить на Россию сейчас, а «зеленый переход» развитых стран в перспективе будет заставлять «бензоколонку, которая изображает из себя государство» конкурировать с игроками, добывающими нефть по более низкой себестоимости, за небольшие рынки развивающихся стран.

В условиях введенных европейцами экспортных ограничений на технологии, оборудование и компоненты даже перехваленный российский ОПК не станет «точкой роста» и не сможет хотя бы частично компенсировать утрату энергетических сверхприбылей. И в лучшие времена «Сколково», оказавшееся потемкинской деревней, было не способно на инновации, поэтому не стоит надеяться на это с закручиванием гаек и бегством креативного класса от мобилизации.

Поднебесная и Глобальный Юг

Российская война стала стрессом для глобальной системы: скачок цен на нефть ударил инфляцией, а блокирование украинского зерна — ростом цен на продовольствие и голодом. Но не все смотрят на российскую войну нашими глазами. Индия и Китай дипломатично выступают за мирное урегулирование, не присоединяясь при этом к санкциям и расширяя торговлю с Россией.

Нью-Дели охотно использует возможность за бесценок скупать российскую нефть и покупать оружие. Но как самая населенная демократия мира, которая к тому же нуждается в стратегическом партнерстве США в сдерживании Китая, не намерена за свой счет исправлять стратегические просчеты Кремля. Поэтому Индия будет балансировать между гордостью и пользой — нежеланием прислушаться к призывам Запада, что иногда воспринимается как пережиток колониального прошлого, и предлагаемыми возможностями сотрудничества. Американцы, британцы и ЕС в этом году подписали с Индией ряд соглашений о сотрудничестве в сфере высоких технологий, и не только.

Пекин не будет бросать Москву, ведь ее проигрыш позволит Западу сосредоточиться на сдерживании Китая. Не желает он и помогать так, как этого хотят в Кремле, потому что это будет означать конфронтацию с Западом уже сейчас. Очевидно, путинская авантюра спутала карты вождя Си. В краткосрочной перспективе это имеет экономическое измерение, ведь от российской агрессии страдает лакомый европейский рынок. А вот в долгосрочной перспективе — хуже. Соединенные Штаты ограничивают доступ Китая к высоким технологиям, инвестируют в разработку и производство чипов на своей территории. Большинство европейцев пересматривают свои отношения с Пекином. Хотя немецкий канцлер и поспешил в Поднебесную, но по крайней мере говорит о желании избежать ошибок на российском направлении — слишком большой зависимости от авторитарного режима.

Балийский саммит лишь отсрочил жесткое противостояние США и Китая, вокруг которых уже начали консолидироваться альянсы. В либеральном лагере сплачиваются: НАТО, американо-британо-австралийский альянс по безопасности (AUKUS), треугольник США—Япония—Корея, Индо-Тихоокеанская четверка Австралия, Индия, Япония, США (Quad). Очевидно, что на стороне Вашингтона также будут Тайбэй и Иерусалим. Пекин будет доминировать в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), конечно, за исключением Индии. К нему еще больше приблизятся Иран, ослабленная РФ с белорусским протекторатом, КНДР, Сирия, Венесуэла и Никарагуа. Пока непонятно, будет ли иметь какие-то реальные перспективы Организация тюркских государств во главе с Турцией. Президент Реджеп Эрдоган будет возиться со своим переизбранием на фоне экономических неурядиц, а также балансируя на грани вооруженного столкновения с Грецией, что будет иметь чрезвычайно негативные последствия для сторон, Украины, региона и всей Европы. Непонятно, какой путь выберут некоторые страны на юге Персидского залива, которые в последнее время балансируют на перекрестке интересов более мощных мировых игроков, но почувствовав опасность, сразу же бегут под крыло американского орла.

Впрочем, недавние массовые протесты в Иране и Китае могут свидетельствовать: даже в странах длительной несвободы есть границы закручиванию гаек и никуда не делось человеческое достоинство. Молодежь в несвободных странах вдохновляется украинским примером борьбы за свободу. Поэтому вполне возможны любые новые «черные лебеди».

В среднесрочной перспективе будут страдать от нестабильности и страны Африки, о которой сейчас часто вспоминают в связи с продовольственным кризисом и которая явно не справляется с проблемами своего развития. За единичными исключениями, режимы на Черном континенте будут продолжать паразитировать на международной помощи и охотно продавать желающим свои голоса в ООН. Соединенные Штаты включились в борьбу на континенте, осознав губительность в глобальном измерении хищной политики Китая — обременения кредитами и обеспечения контроля над ценными ресурсами, невзирая, насколько людоедским является тамошний режим. Еще более дестабилизирующую роль будет играть рейдерская Россия, которая за ширмой игры в геополитику охотится за кровавыми бриллиантами в обмен на услуги «вагнеровских» головорезов и оружие, которое будет служить хворостом для вооруженных конфликтов на континенте.

События же в других частях мира в значительной степени будут определяться конкуренцией и противостоянием двух упомянутых выше глобальных коалиций, правда — в значительно большем хаосе. Вокруг же этих коалиций время от времени будут формироваться и также хаотично распадаться разноформатные межгосударственные объединения.

Urbi et Orbi

Пытаясь вернуться в XVIII век, Россия разрушила мировой порядок и окажется под его обломками. Запад и подавляющее большинство стран мира будут пытаться удерживать остатки системы, базирующейся на правилах. Украина силой своей воли к свободе и осознанной поддержки Запада является принципиальной точкой ее удержания. Впрочем, нарастание хаоса и турбулентность будут сохраняться еще несколько десятилетий, пока не уравновесятся старые и новые центры силы.

Соединенные Штаты будут оставаться лидерами Свободного мира, создавая разные альянсы и партнерства, чтобы компенсировать нехватку ресурсов, необходимых для единоличного поддержания функционирования всей международной системы. Китай будет пытаться установить доминирование в своем регионе и вести себя все агрессивнее, невольно толкая страны с меньшим потенциалом в американскую коалицию. Именно украинский ответ на российскую геополитическую глупость вызвал проекционную реакцию, которая делает китайскую гегемонию все призрачнее. Вероятность вооруженного противостояния вокруг Тайваня будет расти прежде всего благодаря внутриполитическим факторам — концентрации власти в одних руках, росту националистического фактора и экономическим неурядицам, которые чем-то надо компенсировать.

Британия будет усиливать свое присутствие на Восточном фланге и особенно в Черноморском регионе. Европейцы будут пытаться выработать новую философию дальнейшего развития своего союза, где должны найтись места всем Балканам, Украине, Молдове и Грузии. Не имеем права не содействовать возвращению Беларуси в цивилизационную нормальность, следовательно, и последующему вхождению в европейское пространство. Украина будет обретать членство за рамками до сих пор установленных схем. Война способствовала осознанию того, насколько весома роль Украины в современном мире, и не только в продовольственной безопасности. Признание нас частью демократического мира — входной билет в западное технологическое пространство. Геополитическая эмансипация ЕС ускорится, но не такими темпами, как расширение.

Несомненно, коалиция «Рамштайн» будет играть ключевую роль в усилении способности Украины защищать себя, а в перспективе — и сдерживать агрессивные намерения Москвы. Но мы убедились в необходимости разрабатывать и вырабатывать собственное оружие, особенно ракетные системы, поэтому партнерство с Турцией и другими желающими чрезвычайно важно. Украина и в дальнейшем будет утверждаться как неотъемлемый фактор безопасности в Европе. Членство Украины в НАТО будет зависеть от результатов войны, точнее — состояния или формы существования Российской Федерации. Впрочем, нельзя повторять стратегических ошибок прошлого, соглашаясь в то же время на компактные суррогатные гарантии, возможно и полезные в переходный период, но лишенные главного — ядерного зонтика.

Украина сыграла важную роль в разрушении Российской империи и Империи зла. Причастна она и к процессу создания двух модерных наций — Государства Израиль и Греции. Следовательно, перед нынешним поколением стоит сверхсложная задача — свержение каркаса тюрьмы народов и создание модерной итерации украинской Республики.

Пример борьбы украинцев за свою свободу и независимость будет вдохновлять другие народы. Но станет ли Украина историей политического и экономического успеха, зависит от способности сформулировать эффективную саморегулируемую политическую систему, которая высвободит творческий потенциал украинской нации и будет привлекать внешний мир. С формулировкой видения собственного будущего нужно поторопиться, ведь благоприятные условия после окончания войны будут существовать недолго. Запад будет помогать восстанавливать нашу страну, но ступим ли мы на путь становления среднего могущества на международной арене — зависит от нашей способности к стратегированию, модернизации политической системы, создания мощных институций и стремительного экономического роста.

Героическая борьба украинской политической нации стала фактором, повлиявшим на траекторию развития глобальных процессов. У нас есть все для того, чтобы Украина стала актором, который будет влиять на них и в дальнейшем. У нас есть что предложить миру, и мы доказали это.

Александр Хара, Олег Белоколос, «Зеркало недели»

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