Башни нет: Javelin виртуозно расправился с российским Т-90М «Прорыв» 5 1.01.2023, 15:25

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Уникальный момент попал на видео.

Украинские войска с помощью комплекса FGM-148 Javelin сорвали башню одному из самых новейших российских танков Т-90М «Прорыв».

Уникальный момент сняли на видео операторы украинского комплекса «Стугна».

Удар «Джавелина» привел к моментальной детонации боекомплекта Т-90М «Прорыв», боевую машину моментально охватил огонь.

Взрыв был такой силы, что башню танка подбросило высоко вверх - многотонная деталь рухнула на землю только спустя 7 секунд после попадания.

Есть предположение, что первый удар по танку был нанесен именно украинской «Стугной», который его обездвижил, а «Джавелином» российский Т-90М уже добивали.

Справка: Т-90 - это основной боевой танк оккупационной армии РФ. Стоимость одной единицы достигает $4,5 млн. Т-90 М «Прорыв» - новейшая модификация данного танка, которая была впервые представлена общественности в 2018 году. Первые машины ВС РФ получили в 2020 году.

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