Буданов: Белорусская граница для россиян закроется
- 1.01.2023, 19:15
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Глава украинской разведки заявил, что это произойдет с 5 января.
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет с территории России и Беларуси.
Это прозвучало в сегодняшнем эфире национального телемарафона.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников срочно обратился к гражданам Беларуси и России и заявил, что в начале января 2023 года для них готовится закрытие границ.