Из-за санкций «Гомельский химзавод» лишился 95% экспорта 7 10.01.2023, 11:56

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Продукцию приходится сбывать на убыточных направлениях.

Из-за нападения России на Украину в марте прошлого года «Гомельский химзавод» лишился 95% экспорта. В связи с этим предприятие решило повысить цены на внутренним рынке.

Об этом «Вестнику «Белнефтехима» рассказал директор предприятия Дмитрий Черняков.

«Не секрет, что в начале марта мы в одночасье лишились 95% экспорта, который составлял 70% всей выручки, и остались с убыточным внутренним рынком. Дело в том, на протяжении пяти лет предприятие не поднимало цены на удобрения внутри страны, так как удавалось перекрывать убытки на отечественном рынке доходами от экспорта», — сказал он.

По словам директора, предприятию пришло экономить на всем. Кроме того, оно сконцентрировало усилия на переориентации экспорта, который составлял 360-430 тысяч тонн ежегодно.

Черняков также отметил, что в «Гомельский химзавод» сохранил присутствие в Европе. Для этого пришло убрать из NPK-удобрений калийную составляющую, которая оказалась под санкциями.

«Поставки минеральных удобрений в Азию и Южную Америку для нас убыточны из-за существенных расходов на доставку, ведь логистическое плечо от Гомеля до другого континента огромное. Тем не менее открыли новый рынок — Ливию, отгружали продукцию в КНР и другие страны», — добавил директор.

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