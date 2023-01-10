Что делать, если попали в ДТП с диким зверем? 3 10.01.2023, 20:53

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Никто не застрахован от такого на скоростной трассе.

Чаще всего такие ДТП происходят в сумерках или в темноте: у водителя как назло снижается острота зрения, а у зверей наступает период активности, и они могут выйти на проезжую часть. Встреча с крупным животным в любом случае будет иметь серьезные последствия.

«Машина — в хлам». И это не худшее, что могло быть

Стоял 2019-й.

— На трассе М1 под Крупками на скорости около 120 км/ч я сбил лося, — рассказал корреспонденту Onlíner читатель. — Машина — в хлам, на мне только царапина от стекла, которое застряло в волосах. Теперь каждый год праздную второй день рождения.

Водитель говорит, что его спасла реакция.

— В ГАИ подсчитали, что у меня была секунда на принятие решения. Я пустил лося по правой стороне. Ехал один, поэтому в машине никто не пострадал. Лось погиб. По весу он был около 300 кг, — отметил собеседник.

Первым делом водитель позвонил на линию «102».

— Было темно, лось лежал в левой полосе, я выставил знак. Приехал экипаж милиции и огородил это место, чтобы больше никто не наехал. В это же время приехали лесники, все замерили и забрали лося, мне дали справку для ГАИ и уехали. Инспекторы тоже все замерили, затем мы с ними поехали смотреть, есть ли дорожный знак, предупреждающих о диких животных. Знака не было. Административный материал составили, но вскоре мне пришло письмо о том, что дело закрыто в связи с отсутствием вины. Мне сказали, что авария стоила бы мне серьезного штрафа, если бы знак был, — говорит наш читатель.

Машина была разбита, и компенсации не предвиделось.

— Лесхозу, насколько я знаю, моя страховая что-то выплачивала. Мне ничего не полагалось. Была бы каско — другой разговор. Ну а так — я узнавал — можно было разве что судиться с дорожниками, но, как мне сказали, это впустую потраченное время при таких обстоятельствах. Машину я продал парнишке: он забирал ее либо на восстановление, либо на запчасти. Вроде бы восстановил. Фото страшные, конечно, но лось по капоту и крыше пошел, кузов с большего ровный остался, — рассказал водитель.

Что нужно делать, если случилось такое ДТП?

Между тем, в УВД Брестской области сегодня опубликовали алгоритм действий, которого необходимо придерживаться участникам таких дорожно-транспортных происшествий.

— Одно из правил объезда внезапно появившихся на дороге животных: их нужно попытаться объехать сзади. Инстинкт и страх практически всегда гонят животное вперед. Поэтому, если видите бегущего наперерез лося, косулю, оленя, по возможности, отслеживая его траекторию и максимально снизив скорость, направляйте автомобиль в противоположенную сторону от направления движения зверя. Разумеется, если это позволяет дорожная обстановка и нет встречных или попутных автомобилей, — советуют в милиции.

Водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, обязан:

немедленно остановиться и не принимать мер по изменению положения транспортного средства, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия по возможности вне проезжей части дороги;

принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему (пострадавшим) пассажирам, вызвать скорую медицинскую помощь, а если это невозможно, принять меры по доставке пострадавшего (пострадавших) в ближайшую организацию здравоохранения на одном или нескольких попутных транспортных средствах (при их отсутствии доставить пострадавшего (пострадавших) на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие).

Важно: нельзя подходить к дикому животному, так как в состоянии шока оно способно покалечить или даже убить того, кто приблизится.

Запрещается:

оставлять место дорожно-транспортного происшествия, перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию, кроме случаев, указанных выше;

потреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества до прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

вскрывать тахограф без разрешения сотрудника ГАИ.

Как и показывает опыт нашего читателя, необходимо очень внимательно отнестись к знаку «Дикие животные» и на участках, где он установлен, быть особенно осторожным, снизить скорость.

В УВД подтвердили: страховая компенсация за механические повреждения, полученные автомобилем в результате столкновения с животным, может быть выплачена, только если транспортное средство застраховано по каско.

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