Одна из авиакомпаний оснастит весь флот Starlink 10.01.2023, 23:10

Интернет будет доступен всем пассажирам.

Латвийская авиакомпания airBaltic станет первым авиаперевозчиком Европы, который установит на борту своих самолетов Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как рассказали в компании, в ближайшее время они планируют оснастить весь свой флот Airbus A220-300 системой подключения к Интернет Starlink от SpaceX.

После этого каждый пассажир сможет бесплатно пользоваться высокоскоростным Интернетом с момента входа в самолет пассажиров.

«Это знаменует собой исторический момент для нашей авиакомпании и отрасли в целом. В скором времени airBaltic станет первой авиакомпанией в Европе, которая запустит высокоскоростной, безлимитный и бесплатный спутниковый Интернет на борту. Мы рады и дальше совершенствовать наш сервис для наших пассажиров, которые вскоре получат выгоду от этого подключения к Интернету на борту наших рейсов внутри сети airBaltic в Европе и за ее пределами», - сказал генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.

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