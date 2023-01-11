«На 90% все уже решено»: озвучен ключевой признак начала вторжения из Беларуси 34 11.01.2023, 12:55

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Наступление с севера на этот раз будет с участием белорусских военных.

Россия и Беларусь с 16 января по 1 февраля будут проводить на территории РБ совместные летно-тактические учения. Если в этот период времени из белорусского воздушного пространства по Украине будут запускать ракеты, это будет означать, что Лукашенко окончательно принял решение о вторжении в Украину из Беларуси.

После этого может произойти новое крупное наступление с севера на Украину, на этот раз уже с участием белорусских военных. Об этом рассказал боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко в интервью «Главреду».

«Здесь важно понимать, будут ли пуски российской авиации из белорусского воздушного пространства. Если произойдет хотя бы один пуск (а он явно может быть не один), это будет свидетельствовать о том, что на 90% все уже решено», – отмечает Коваленко.

После этого стоит быть готовыми к возможному наступлению с севера, говорит военный аналитик. Вопрос будет только во времени.

«То есть это будет подтверждением того, что именно россияне контролируют ситуацию в Беларуси, а потому вопрос лишь во времени подготовки белорусских сил к тем кондициям, которые необходимы россиянам для дальнейших действий», – рассказал Коваленко.

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