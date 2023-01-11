Эпидемиологи: Только в Слуцке к врачам обращается около 200 человек в день 1 11.01.2023, 14:52

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О ситуации с вирусами в Беларуси.

В Слуцком районе преобладают свиной грипп и другие респираторные инфекции, а коронавируса — единичные случаи. Об этом «Кур’еру» рассказал Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

Особенностью этого эпидсезона стала одновременная циркуляция коронавируса, вирусов гриппа и других респираторных вирусов, среди которых есть респираторно-синцитиальный. Это получило название «тридемия».

Сейчас в Беларуси и в Слуцком районе, в частности, продолжают регистрироваться сезонные уровни заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Темпы роста заболеваемости снизились: в декабре 2022 в Слуцком районе зарегистрировано 78 случаев гриппа, 38 случаев заболевания COVID-19 и 5 370 случаев ОРИ, говорится на сайте Слуцкого ЦГиЭ.

В декабре за первичной медицинской помощью по поводу ОРИ в медицинские учреждения Слуцкого района ежедневно обращались приблизительно 200 человек, из которых около 53% — дети.

Относительному снижению заболеваемости в конце декабря способствовало разобщение детей и взрослых во время каникул и праздников.

Что происходило в начале 2023 года

Первые дни нового 2023 года также не были напряжёнными по заболеваемости ОРИ: ежедневная обращаемость по поводу ОРИ — 190-195 человек. Прогнозируется спад заболеваемости ОРИ на протяжении ещё нескольких недель. Потом, как и в предыдущие годы, слуцкие эпидемиологи ожидают повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Беларуси и, в частности, в Слуцком районе этиологическими агентами ОРИ по-прежнему являются:

- риновирусы,

- вирусы гриппа А/H1N1 (свиной грипп),

- гриппа В,

- респираторно-синцитиальные вирусы,

- метапневмовирусы,

- бокапарвовирусы,

- аденовирусы,

- коронавирусы SARS-CoV-2.

По заболеваемости COVID-19 наблюдается стабильная ситуация. Циркулирует штамм «омикрон».

В Слуцком районе в декабре 37 случаев гриппа подтверждены лабораторно: грипп А/H1N1 (sw 2009) — 30 случаев, грипп В — 7 случаев. То есть на свиной грипп пришлось около 81%.

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