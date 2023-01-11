В Курской области прогремел мощный взрыв: ранены военные РФ 11.01.2023, 15:41

1,688

иллюстрационное фото

Дрон сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы.

В Курской области России произошел новый взрыв. В страна-агрессоре заявили, якобы был нанесен удар беспилотником.

В результате пострадали российские оккупанты. Об этом сообщил в среду, 11 января, Telegram-канал Baza.

Отмечается, что взрыв произошел после полудня 10 января. Во время атаки якобы были ранены четверо российских оккупантов.

В РФ утверждают, будто дрон сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы.

В Минобороны РФ об этом инциденте пока ничего не сообщали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».