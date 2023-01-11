В Курской области прогремел мощный взрыв: ранены военные РФ
- 11.01.2023, 15:41
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Дрон сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы.
В Курской области России произошел новый взрыв. В страна-агрессоре заявили, якобы был нанесен удар беспилотником.
В результате пострадали российские оккупанты. Об этом сообщил в среду, 11 января, Telegram-канал Baza.
Отмечается, что взрыв произошел после полудня 10 января. Во время атаки якобы были ранены четверо российских оккупантов.
В РФ утверждают, будто дрон сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы.
В Минобороны РФ об этом инциденте пока ничего не сообщали.