Роскосмос вернет на Землю «Союз МС-22» без экипажа 7 11.01.2023, 19:16

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На корабле произошла разгерметизация.

Российская госкорпорация «Роскосмос» сообщила о решении вернуть с орбиты на Землю поврежденный корабль «Союз МС-22» без экипажа. Находящиеся на Международной космической станции (МКС) космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио будут возвращены на корабле «Союзе МС-23», запуск которого состоится на месяц раньше срока, заявил Роскосмос в среду, 11 января.

В корпорации напомнили, что на корабле «Союз МС-22» 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. «Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия - менее 1 миллиметра», - заявил Роскосмос.

Запуск «Союза МС-2» - в беспилотном режиме

Запуск «Союза МС-2» перенесен с 15 марта на 20 февраля 2023 года, он произойдет в беспилотном режиме. Изначально на этом корабле планировалось отправить на МКС космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта Лорала ОʼХара.

«После возникновения нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» на станции, обсуждались два варианта запуска корабля «Союз МС-23» - в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме», - сообщил глава госкорпорации после заседания госкомиссии. По его словам, пилотируемый полет с одним космонавтом требует доработки корабля, выпуска документации, дополнительной тренировки космонавта и был бы возможен не ранее начала марта.

Космический корабль «Союз МС-22» прибыл на МКС в сентябре, он стал первым в рамках соглашения с США о перекрестных полетах на МКС. Его экипаж планировал провести на орбите полгода и вернуться на Землю в конце марта, совершив во время миссии пять выходов в открытый космос. 25 ноября Прокопьев и Петелин не смогли выполнить запланированные действия из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Второй выход был отменен 15 декабря в связи с утечкой вещества из космического корабля.

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