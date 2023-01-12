Путин проиграл газовую войну против Германии 2 Андрей Гурков, «Немецкая волна»

12.01.2023, 10:57

2,522

Россия больше не сможет шантажировать крупнейшую экономику Европы.

О военном поражении России в Украине говорить еще рано, но вот газовую войну против Германии Владимир Путин уже точно проиграл. Теперь это можно утверждать с твердой уверенностью. Если в стране, обладающей крупнейшими мощностями газохранилищ во всем Евросоюзе, в середине января и тем самым в середине отопительного сезона уровень заполнения ПХГ составляет свыше 90 процентов, то ее уже не будет пугать российское «отключение газа» и нехватка топлива.

Для Москвы газовый шантаж Германии, которая на момент российского нападения на Украину почти одиннадцать месяцев назад импортировала свыше половины необходимого ей газа из России, был ключевым элементом экономического давления на Евросоюз с целью максимально ослабить ту поддержку, которую европейцы оказывают украинскому народу и его армии.

Крупнейшая экономика Европы обходится без «Газпрома»

Но этот план - а точнее, замысел, поскольку продуманного и четко просчитанного плана у Кремля явно не было - провалился. Немцы не замерзли в своих квартирах, их заводы не встали, а политический Берлин избавился от страха, что Россия в гневе лишит немецкую экономику поставок своих энергоносителей. Германия сама отказалась от российских угля и сырой нефти в раках эмбарго ЕС, а с конца августа больше ничего не получает от «Газпрома», иными словами - уже пятый месяц живет без казавшегося еще недавно незаменимым российского трубопроводного газа.

И что же? Крупнейшая экономика Европы вполне справляется. Правда, после столь резкого разрыва многолетних цепочек доставки энергоносителей и сильнейшего взлета цен на них рецессия в 2023 году все еще представляется неизбежной. Однако растущее число индикаторов говорит о том, что она окажется в Германии весьма мягкой, да и рекордные темпы инфляции уже начали замедляться.

А Берлин тем временем наращивает военную помощь Киеву, и это можно считать еще одним, косвенным свидетельством провала кремлевской «газовой спецоперации». В первых числах января, когда в Германии как раз пошла третья неделя столь нетипичной для разгара зимы закачки газа в ПХГ, немецкое правительство изменило свой прежний подход к поставкам оружия Украине и решилось на предоставление ей боевых машин пехоты. Вскоре вполне могут последовать и тяжелые танки - дискуссия об этом идет уже полным ходом.

Подан четкий сигнал отбоя «газовой тревоги»

И вот теперь население и бизнес Германии сразу из двух источников - от регулятора рынка и от сообщества профессионалов - поучили недвусмысленный сигнал отбоя «газовой тревоги».

Сначала Федеральное агентство по сетям официально заявило, что «дефицит газа этой зимой становится все более невероятным», а его руководитель Клаус Мюллер (Klaus Müller) в газетном интервью добавил, что ждет прекращения резких колебаний цен и их стабилизации на нынешнем уровне. Он в разы ниже, чем был летом прошлого года, хотя все еще существенно выше показателей последних лет. Тем не менее это тот уровень, который позволяет энергоемким отраслям немецкой экономики начать «наверстывать упущенное», подчеркнул глава немецкого регулятора.

Затем объединение операторов немецких газохранилищ INES представило на ежемесячной пресс-конференции актуализированный прогноз на 2023 год, согласно которому ПХГ при нормальной погоде окажутся к концу зимы заполненными аж на две трети, что станет отличным заделом для последующей летней закачки газа и обеспечит их стопроцентное наполнение уже к сентябрю. Иными словами, сообщество профессионалов заверило немецкие предприятия и домашние хазяйства, что проблем с запасами газа не будет не только этой зимой, но и следующей. При условии, однако, что все они будут и впредь столь же активно экономить газ, как сейчас.

«Газпром» лишился своего главного экспортного рынка

Но даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, когда и холода ударят, и предложение СПГ из-за высокого спроса в Азии вдруг резко сократится, и Россия полностью прекратит поставки газа в страны ЕС, что потребует предоставления им части запасов из немецких ПХГ - даже при таком наихудшем сценарии ФРГ сумеет избежать дефицита газа как в нынешнем отопительном сезоне, так и следующей зимой, подсчитали профессионалы немецкой газовой отрасли из INES.

Тем самым они, по сути дела, представили экспертное подтверждение того, что газовая война Владимиром Путиным действительно проиграна. Германия вошла в 2023 год без российского газа и без опасений по поводу его отсутствия. В этом и состоит полное поражение Кремля. Его разоружили: он лишился возможности использовать газ как оружие. Другим результатом проигранной войны стало для России то, что ее государственная компания «Газпром» лишилась своего главного зарубежного рынка сбыта, ведь еще недавно она продавала немцам четверть всего своего экспорта.

Андрей Гурков, «Немецкая волна»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».