Как белорусу привезти машину из Европы 3 12.01.2023, 12:05

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Конкретный пример с подсчетом выгоды.

По итогам прошлого года констатировали: соотношение на авторынке между предложениями от белорусских дилеров и импортом свежих моделей из США, Европы и Азии стало составлять примерно 20 на 80. Подавляющее большинство свежих машин приходит именно с Запада. И если с авто из Америки без сторонней помощи практически не разобраться, то самостоятельно купить машину в Германии или Франции вполне реально. Но не без рисков и нюансов, конечно. Каких именно — разберем на конкретном примере проходного пятилетнего Peugeot 3008 с дизельным 1,6-литровым мотором. Он не так давно прибыл из Франции в Минск, пишет onliner.by.

Бюджет

Очевидно, что начинать поиски стоит с оценки бюджета и подходящих под него моделей. А финансы приходится высчитывать исходя из последних этапов всего процесса по привозу машины: 1100 евро на доставку и сумма растаможки. Напомним, «проходными» считаются те авто, на которые пошлина максимально низкая. На момент написания этой статьи таковыми были модели 3—5 лет. В зависимости от объема двигателя ставки варьировались от 1,5 до 3,6 евро за «кубик». Оптимальным вариантом считается машина с объемом двигателя до 1,5 литра.

Этот конкретный Peugeot 3008 немного перебрал в объеме мотора — 1,56 литра. Но никто не отменял 140-й указ о льготной 50-процентной растаможке. Львиная доля импортных автомобилей растаможивают именно с его помощью. Вопрос только в том, чтобы найти подходящего и надежного человека.

Итак, из суммы «на руках» отняты дополнительные платежи, бюджет потенциальной покупки определен. В случае с Peugeot перед владельцем Сергеем стояла задача вложиться в 20 000 у. е. В Беларуси цены на такую машину только начинаются с этой суммы. Путь, который новый владелец проделал от поиска объявления до первой поездки, подойдет не для каждого. Сам молодой человек работает в компании с говорящим названием autopodborminsk и в том числе подбирает машины из Европы, поэтому подводные камни ему хорошо известны.

— Можно искать машину в Европе и по объявлениям, ездить по автохаусам. Но самый простой способ в нынешних условиях — все же аукционы, — утверждает Сергей. — Вход в основной аукцион — только для юрлиц. Существует немало так называемых фирм-прокладок, которые работают с «физиками», в том числе нерезидентами ЕС. По сути они — посредники, которые забирают свой процент. Человек заключает электронный договор (удаленно) с такой фирмой, а она уже непосредственно играет на аукционе. Некоторые просят внести депозит (скажем, 500 евро), позже он идет в счет покупки. Та компания, в которую обращался я, депозит не требует. Но есть нюанс: для тех, кто обращается впервые, ставка на автомобиль будет больше (максимум на 1000 евро), для постоянных клиентов, таких как я, она меньше.

Отчет о состоянии

Компании-посредники предоставляют информацию об автомобиле, фотоотчет. Порой обнародуют отчет об истории обслуживания, о замере ЛКП. Для этого Peugeot данных о состоянии лакокрасочного покрытия не было. О том, что капот был перекрашен, узнали только здесь, в Беларуси. Одним словом, это риск.

Плюс аукционы не предоставляют техэкспертизу — грубо говоря, машину не поднимают на подъемнике. Так и пишут: для авто с пробегом более 100 000 км не несем ответственность за корректную работу узлов и агрегатов. Автомобиль сам завелся, заехал на фотозону, на снимках показали внешнее состояние, зафиксировали, что на панели не горят ошибки. На этом все. Неприятный пример — недавно приехавший Volkswagen Tiguan с МКПП, в котором сцепление и маховик подлежали замене. Аукционы считают, что человек, приобретающий авто с пробегом +100 000 км, должен понимать: возможно, какие-то узлы «уже на подходе».

На одометре Peugeot 3008 при продаже было 156 500 км. В отчете упоминалось ТО у дилера на 150 000 км. Известно, что во время таких осмотров проводится диагностика всей машины. Аукционы требуют от продавцов, чтобы обслуживание проходило именно на дилерской станции, иначе авто не берут на реализацию. Это еще один плюс покупки через аукцион.

Посредник предоставляет вышеупомянутый отчет со снимками. Каждый кадр стоит изучить. Особое внимание — зазорам между панелями кузовных элементов, разнотонам покраски. Обязательно нужно перевести весь текст отчета — некоторые повреждения записывают только словами и не снимают на камеру. Один из примеров — последствия града.

Указаны и повреждения, тоже с фото. В случае с Peugeot это царапины на бампере, дисках, вмятина на капоте и вздутие лака на крышке багажника, небольшой скол на лобовом стекле. Как видно, каждый нюанс отснят крупным планом. Потому повреждения выглядят гораздо более серьезными, чем есть на самом деле.

Порой на фото с более дальнего ракурса из того же отчета они совершенно не заметны. Так издалека выглядит диск из опубликованной выше подборки кадров.

В том же отчете зафиксирована дата регистрации и VIN. При выборе проходных моделей от 3—5 лет нужно ориентироваться именно на последнее, потому как в VIN зашифрована дата выпуска. Белорусская таможня при определении суммы растаможки смотрит именно на дату выпуска, а не регистрации. Также на специализированных платных сервисах по VIN можно выяснить информацию о пробеге, угоне, ДТП, работе в такси (единичный запрос — 15 евро). Это дополнительная перестраховка.

Подчеркнем, авто после ДТП из Франции, Италии, Испании отличаются наихудшим качеством кузовного ремонта. Скорее всего, дело не в мастерах, а в утилитарном отношении к машинам их владельцев. К таким автомобилям надо присматриваться более тщательно.

Сам аукцион и оплата

Есть три варианта работы аукционов. Первый — мгновенная покупка. Продавец заявляет: цена такая-то. Тот, кто готов отдать такую сумму и был первым откликнувшимся, забирает лот. Второй вариант — стандартная игра на повышение. Объявляется стартовая цена, игроки делают ставки с определенным шагом, повышая сумму. Выигрывает последная ставка, которую никто не перебил за 3—5 минут. Третий вариант — закрытый. Игроки озвучивают администратору сумму, за которую готовы купить лот. Никто, кроме администратора, не знает предложений других участников. Побеждает самая высокая ставка. На автоаукционах наиболее распространен последний вариант.

Все цены на аукционах указаны без НДС, по поводу возврата можно не заморачиваться. Некоторые фирмы-прокладки могут забрать часть суммы в качестве скрытого сбора. То есть, например, покупатель заявил 10 000, а фирма в качестве ставки подала 9500, рассчитывая разницу оставить себе. Чтобы не нарваться на такую компанию, нужно знать, к кому не стоит обращаться. Это, можно сказать, узкоспециализированные знания людей, которые занимаются пригоном профессионально.

После выигрыша дается несколько дней на оплату (максимум — две недели). В нынешних условиях перевести деньги безналом (со счета на счет) из Беларуси невозможно. Приходится везти наличные в банк Польши или Литвы и перечислять на счет фирмы именно оттуда. Нужно помнить, что через границу разрешено перевозить только 10 000 у. е. на одного человека. То есть для покупки этого Peugeot нужно было ехать вдвоем. Если лот будет стоить 35 000, придется ехать вчетвером. Да, есть аукционы, которые принимают перевод по безналу под 2%, но они весьма редки. Имеются и другие варианты, как перебросить деньги в соседнюю страну, однако все они довольно рискованные, некоторые откровенно граничат с криминалом.

Доставка и таможня

После оплаты автомобиль по документам принадлежит уже белорусу. Логистика выстроена так, что сначала машину на автовозе доставляют в Литву. Там оформляют пакет необходимых документов. После нужно ждать автовоза в Беларусь. Либо забирать своим ходом или с помощью перевозчиков — так быстрее. На доставку из Литвы при всех трех вариантах уходит около 500 евро. Но последние два — более рискованные. Если машина придет с незаявленными дефектами, доказать правоту будет сложно. Обычно от момента выигрыша на аукционе до приезда авто в Беларусь проходит 4—5 недель.

Машина прибывает на СВХ (склад временного хранения) под Минском. Нужно быть готовым, что придет она с пустым топливным баком. На каком из этапов топливо «испаряется», сказать сложно, но происходит это постоянно. На СВХ нужно везти конкретный пакет документов. Если покупатель пользуется 140-м указом, нужен оригинал подтверждающего льготу документа. Декларант на СВХ обычно ничего не спрашивает по этому поводу, лишь дает реквизиты на оплату сборов: таможенного, утилизационного, за хранение и за услуги.

Но «вешалкам» нужно помнить, что некоторыми дорогими покупками интересуется налоговая. А настоящим покупателям стоит знать: бывали единичные случаи, когда льготник не переоформлял автомобиль. Найти льготника в группах в соцсетях не представляет никакого труда. Ранее просили 200 долларов, сейчас суммы доходят до 750 за оформление премиальных моделей.

Возвращаемся к нашему Peugeot. С учетом всех трат на аукцион, доставку и растаможку вышло 19 320 у. е. Сергей нашел белорусское объявление о продаже такой же модели, но с мотором 1,5 литра, за эквивалент 23 600: «В объявлении указан пробег чуть больше 100 000 км. Я пробил ее по базам — оказалось, пробежала более 223 000 км. Скрутили треть расстояния от Земли до Луны! При этом выставили на $4000 дороже. Вот и вся арифметика».

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