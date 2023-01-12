«Подковерная борьба вылезла наружу»: почему Суровикина заменили Герасимовым 12.01.2023, 13:18

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Валерий Герасимов (слева) и Сергей Суровикин

Военный эксперт рассказал, что стоит за «генеральской рокировкой».

11 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил главу Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в Украине. Генерал Сергей Суровикин, который ранее занимал эту должность, теперь лишь заместитель Герасимова.

С чем связана эта генеральская рокировка Путина? Сайт Charter97.org поговорил на эту тему с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником.

— Очевидно, что это очередная попытка Путина каким-то образом исправить положение, поскольку даже ему становится понятно, что кампания близится к провалу. В преддверии годовщины вторжения Путину нужно показать россиянам хоть какие-то результаты.

Второй момент, как отмечают многие российские обозреватели, подковерная борьба между различными группировками уже вылезла наружу. В данный момент Путин решил изменить баланс и приблизить к себе официальное руководство Вооруженных сил.

C одной стороны, это провалы и отсутствие любых успехов, в том числе — у неформальной группировки Пригожина. С другой стороны, это внутренние разборки. Если попытаться себе вообразить, как это все происходило, то скорее всего Герасимов и Шойгу пытались в очередной раз оправдаться перед Путиным, свалить на кого-то вину. Путин, наверное, сказал Герасимову: «Давай, иди сам руководи». Это мое представление, как это могло происходить.

— Может ли это говорить о провале тактики бомбардировок инфраструктуры, которая была принята на вооружение с приходом Суровикина?

— Лично я не вижу это как замену, потому что командная вертикальная иерархия сохранилась. Кроме того, что Герасимов начальник Генерального штаба, он еще и главнокомандующий Вооруженных сил. Cуровикин все равно был в его подчинении. В данной ситуации можно привести аналогию, когда начальник в какой-то момент видит, что его подчиненный не справляется, а потом говорит: «Давай я». Но это все равно не говорит о том, что Суровикина освободили от этих обязанностей.

Есть, конечно, один момент, который меняет эту ситуацию. Герасимов, пока ему не приписали еще одну должность командующего операцией, отвечал одновременно за весь спектр задач и функций, которые возлагались на Генеральный штаб. Это и сирийская операция, и вопросы подготовки Вооруженных сил, управление, планирование, в том числе — и эта «специальная операция». Теперь ему эту «специальную операцию» просто вывели из перечня всех его обязанностей и поставили не просто на первое место, а отдельно. Если раньше Герасимов мог позволить себе чего-то не сделать или своевременно не реагировать (я не говорю, что он каким-то образом мешал командующему или не давал ему свободу действия), то теперь он несет прямую ответственность.

Если мы говорим о «заслугах» Суровикина, то эти удары планировались и до того. Вряд ли у него была такая свобода действий, что он без согласования с Герасимовым мог запускать ракеты, особенно которые уже брались из неприкосновенного запаса. В любом случае, Герасимов в этом участвовал, но у него была до этого момента возможность в случае неудачи каким-то образом подставить Суровикина. Сейчас он напрямую будет отвечать перед Путиным.

— Герасимова активно критиковал глава ЧВК «Вагнера Пригожин», не так давно штаб Сухопутных войск ВС РФ возглавил Лапин, которого также подвергался критике Пригожина. В Кремле решили поставить на место главу ЧВК «Вагнера»?

— В общем-то, это очевидные вещи. Пригожин в какой-то момент зарвался, а ему показали, что несмотря на какие-то внутренние противоречия, не стоит идти против системы.

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