История с частным заводом в Миорах, который разорил Лукашенко, получила продолжение 12.01.2023, 15:03

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Активы предприятия уже перешли новой компании.

Частную компанию «ММПЗ-Групп», которая владела Миорским металлопрокатным заводом, признали банкротом. Такое решение вынес Экономический суд Витебской области. Активы предприятия уже перешли новой компании.

27 декабря 2022 года Экономический суд Витебской области вынес решение о банкротстве «ММПЗ-Групп» и открытии ликвидационного производства сроком до 26 июня 2023 года, следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.

По оценкам антикризисного управляющего, компании недостаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов, а сама компания неплатежеспособная.

На дату проведения суда требования кредиторов превысили 1 млрд рублей. Задолженность по внеочередным платежам составляла была больше 381 тысяч рублей. Имущество должника оценивается в 13 млн рублей, в основном это просроченная дебиторская задолженность. На счетах компании было всего 23,5 тысячи рублей, пишут «Народныя навіны Віцебска».

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Что произошло с заводом?

Бизнесмен Алексей Коваленок и его партнеры запустили Миорский металлопрокатный завод в 2020 году. Инвестиции составили 200 млн евро. В том же году «ММПЗ-групп» заключила спонсорский контракт с одной из ведущих гоночных команд «Формулы-1» McLaren.

В начале лета 2021-го на предприятие должен был приехать Александр Лукашенко. Но этого не случилось, вместо него завод посетили силовики и задержали некоторых руководителей и работников. Позже стало известно, что за решеткой находятся гендиректор завода Петр Шимукович, его заместитель по экономике и финансам Дмитрий Славников и глава совета директоров Алексей Коваленок.

По данным КГБ, их обвинили по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов). По первой из этих статей проходили еще пять человек, которых 20 июня прошлого года выпустили из-под стражи.

После задержания чиновники взялись «спасать» предприятие, обвиняя владельцев в том, что за первый год работы завод не вышел на прогнозные показатели. Однако работники ММПЗ рассказывали, что проблемы начались как раз после задержания руководства.

Косвенно это признают и чиновники. Так, во время посещения предприятия 29 июля этого года вице-премьер Назаров признал, что завод фактически остановил работу уже после задержания его руководства. «По сути, с августа прошлого года завод остановился. За прошлый год сформировалось почти 400 млн долларов невозвратных средств кредиторам», — заявлял вице-премьер. А премьер Роман Головченко во время посещения предприятия в мае этого года говорил, что «в марте оно приступило после более чем полугодового простоя к выпуску технической продукции».

Чтобы «спасти» завод чиновники включили его в СЭЗ «Витебск», тем самым минимизируя налоговые выплаты. Для ММПЗ установили льготные тарифы на электроэнергию и газ. А также открыли специальный счет, на котором накапливались средства на выплату зарплаты, чтобы кредиторы не наложили арест на него и не остановили движение средств, заявил Назаров 29 июля 2022 года.

— Также было принято решение загружать завод сырьем в давальческом режиме. Мы определили управляющую компанию, которую наделили кредитными ресурсами под гарантию правительства и которая обеспечила закупку сырья и расходных материалов, чтобы обеспечить начало производственно-технического процесса.

Однако усилия чиновников не помогли. С начала 2022-го проблемы завода дополнились многочисленными исками от «Беларусбанка» в связи с просроченными платежами по кредитам. Тем не менее завод продолжал работать, а чиновники заявляли о перспективах продажи продукции завода в Россию. В июне и июле он выпустил по 4,1 тысячи тонн белой жести, сообщало местное издание «Міёрскія навіны».

В августе 2022 года Александр Лукашенко заявил о национализации завода, «в связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства», тогда диктатор возмутился, что «идеальное предприятие превратили в банкрота».

После этого все активы бизнесменов перешли недавно созданной компании «Белцветмет».

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