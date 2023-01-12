Российский авторынок рухнул на «дно» 1990-х 1 12.01.2023, 19:42

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Декабрьские продажи оказались вдвое меньше прошлогодних результатов.

Продажи новых автомобилей в России в 2022 году после ухода мировых автопроизводителей из страны рухнули почти на 60% по сравнению с 2021 годом и составили всего 687 370 штук. Об этом в своем отчете сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Декабрьские продажи оказались вдвое меньше прошлогодних результатов и составили 64 072 автомобиля, передает The Moscow Times.

Без иностранных компаний и в условиях санкций ситуация на авторынке вернулась к концу прошлого века: только в начале 2000-х годов продажи новых машин начали превышать 1 млн в год. К 2005 году дилеры приблизились к отметке в 1,5 млн проданных автомобилей. В 2008 году были распроданы рекордные на тот момент 2,918 млн машин.

После падения продаж в 2009 году рынок начал восстанавливаться и достиг максимальных значений в последние годы перед аннексией крыма. Рекорд 2008 года был побит в 2012-м, когда россияне обзавелись 2,935 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Годом позже в России было продано 2,78 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2014 году — 2,49 млн.

В 2015 году продажи составили 1,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей и держались на этом уровне до прошлого года, когда было продано 1 666 780 машин.

Изменилась и структура рынка: в 2021 году 82% проданных новых легковых автомобилей было произведено в России, год спустя их доля упала до 59%. Привезенные из-за границы машины теперь составляют 41% продаж. Из них 29% — это официальный ввоз от дистрибьюторов, а 12% — «параллельный импорт».

Лидерство на рынке удерживает Lada, продавшая за год 174 688 автомобилей. Но даже это количество оказалось практически вдвое меньшим, чем год назад. При этом свои позиции АвтоВАЗ сохраняет не благодаря современным моделям Vesta и Largus, а более старым Granta и Niva: в декабре продажи Granta показали почти трехкратный рост по сравнению с результатами 2021 года.

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