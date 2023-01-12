Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил свою первую экзопланету 1 12.01.2023, 20:42

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Ее размеры почти точно совпадают с размерами Земли.

Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал новое открытие. Ему удалось подтвердить существование планеты за пределами Солнечной системы. Как сообщает CNN, до этого признаки ее существования обнаружил телескоп TESS.

Планета получила обозначение LHS 475 b, ее размеры почти точно совпадают с размерами Земли. Она находится на расстоянии 41 светового года от нашей системы в созвездии Октанта.

В ходе нового исследования ученые наблюдали за звездой, вокруг которой вращается потенциальная планета, с помощью «Джеймса Уэбба». Они следили за падением яркости светила, которое возникает, когда планета проходит между ним и наблюдателем.

«Нет никаких сомнений в том, что планета существует. Исходные данные «Уэбба» подтверждают это», — говорится в заявлении ведущего автора исследования Джейкоба Люстиг-Йегера.

«Джеймс Уэбб» - единственный современный телескоп, который может наблюдать за атмосферой экзопланет размером с Землю. Исследователи использовали телескоп для анализа планеты по нескольким длинам света, чтобы определить, есть ли у нее атмосфера. Пока никаких выводов сделать не удалось, но аппарат смог уловить ряд присутствующих молекул.

Летом астрономы получат еще одну возможность наблюдать за планетой и смогут провести дополнительный анализ присутствия атмосферы. Но данных, доступных на данный момент, достаточно, чтобы понять, что LHS 475 b на несколько градусов теплее Земли. Если в дальнейшем ученые найдут на ней облака, она может оказаться больше похожей на Венеру, чем на нашу планету.

Небесное тело совершает оборот вокруг своей звезды за два земных дня. Светило же разогревается до температуры, вполовину меньшей, чем у Солнца.

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