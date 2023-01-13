Tesla ввела запрет на автопилот для невнимательных водителей 13.01.2023, 3:19

Табу действует, если система принудительно отключалась пять раз.

В Tesla придумали новое наказание для невнимательных водителей. Об этом сообщает InsideEVs.

Таким образом, если водитель Tesla игнорирует сигналы автопилота о том, что он должен взять на себя управление электромобилем, то система принудительно отключается и не будет действовать в течение двух недель.

«Отключение системы автономного вождения является необходимой мерой для максимальной безопасности водителя и пассажиров. Держите руки на руле и всегда будьте внимательны. Использование любых ручных устройств при использовании автопилота запрещено. Функция FSD Beta в случае нарушений использования будет недоступна в течение примерно двух недель», - сказано в примечаниях к выпуску обновления ПО.

Как известно, до этого Tesla полностью удаляла пользователей из бета-версии системы автономного вождения без каких-либо указаний. Она не работала неопределенное время.

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