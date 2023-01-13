В Украине взбунтовались «мобики» из Новосибирской области РФ 11 13.01.2023, 13:23

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Военные отказываются идти на передовую и просят родственников «забрать» их.

В Сети появилось видеообращение «мобиков» из Новосибирской области РФ, которые рассказали о потерях на войне и просят родных спасти их от отправки на передовую.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Мы тут сделать ничего не можем – стоят глушилки. Позвонить никуда не можем. Нас отправляют на переднюю линию, выезжают оттуда двумя путями: либо «груз 200», либо «300». Все! Мы здесь сделать ничего не можем. Мужики сидят в окопах месяцами, ждут прилетов», - сказал один из них.

Со слов оккупанта можно понять, что ни он, ни его сослуживцы не в состоянии воевать и оказывать сопротивление ВСУ.

«У нас в первый день четыре человека – «груз 200». Просим вас, куда хотите, пишите! Мы просим вас о помощи!» – обратился захватчик.

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