В России сержант расстрелял майора после избиения5
- 13.01.2023, 13:34
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Инцидент произошел в Брянской области.
В России сержант расстрелял майора после избиения. Как пишет ASTRA, убийство военного произошло на территории приграничного с Украиной поселка Белая Березка Брянской области РФ 3 января в районе 12 часов ночи.
Между майором Александром Кудилиным и сержантом Владимиром Чуриловым произошел конфликт. Майор применил физическую силу в отношении сержанта. После этого сержант Чурилов открыл огонь в сторону Кудилина. Майор погиб на месте.
Кудилин является военнослужащим в/ч 30683, а Чурилов — в/ч 31135.
Воинские части, в которых служили участники конфликта, участвовали в войне в Украине.
Как писал сайт Charter97.org, (в Москве из части сбежал вооруженный автоматом и гранатами солдат.