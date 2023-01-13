В России сержант расстрелял майора после избиения 5 13.01.2023, 13:34

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иллюстрационное фото

Инцидент произошел в Брянской области.

В России сержант расстрелял майора после избиения. Как пишет ASTRA, убийство военного произошло на территории приграничного с Украиной поселка Белая Березка Брянской области РФ 3 января в районе 12 часов ночи.

Между майором Александром Кудилиным и сержантом Владимиром Чуриловым произошел конфликт. Майор применил физическую силу в отношении сержанта. После этого сержант Чурилов открыл огонь в сторону Кудилина. Майор погиб на месте.

Кудилин является военнослужащим в/ч 30683, а Чурилов — в/ч 31135.

Воинские части, в которых служили участники конфликта, участвовали в войне в Украине.

Как писал сайт Charter97.org, (в Москве из части сбежал вооруженный автоматом и гранатами солдат.

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