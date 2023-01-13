В Беларуси начнутся перебои с работами банковских карт 13.01.2023, 16:13

Назван список банков.

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 14 января, — с 3.20 до 4.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Об этом сообщается на сайте центра.

«В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — сообщается на сайте центра.

Специалисты будут проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе обработки авторизационных запросов.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк».

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