«Картины стоят по $28 миллионов»: 130 лет назад в белорусских Смиловичах родился художник Хаим Сутин 13.01.2023, 19:40

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Хаим Сутин и его автопортрет.

В Париже его называли гением, а в последний путь провожал Пикассо.

13 января исполнилось 130 лет со дня рождения Хаима Сутина - белорусского художника, одного из создателей французского экспрессионизма. «Комсомолка» вспомнила несколько фактов из его биографии.

Стал художником вопреки воли отца

Принято считать, что Хаим Сутин родился 13 января 1893 года в местечке Смиловичи Игуменского уезда Минской губернии. Хотя в точности этой даты есть сомнения. Как и во многих фактах из его жизни, которые часто противоречат друг другу.

Отец Хаима был портным и не понимал его увлечений, но все-таки гордился тем, что сын умеет рисовать и вешал его работы в доме. Пришлось смириться, что сын будет не портным, а художником. А когда Хаим сообщил родителям, что уезжает в Париж, отец сшил ему пальто. Отец надеялся, что это длинное пальто поразит парижан. Получив известность и достаток, Сутин помогал матери и младшей сестре деньгами, отправлял им посылки.

Из Смиловичей Хаим перебрался в Минск с несколькими грошами в кармане и огромным желанием стать художником в 1907-м. Его родственник, купец Берко Сутин пристроил юношу помощником ретушера в ателье известного фотомастера Моисея Напельбаума. Параллельно Хаим учился рисовать в студии у знаменитого Якова Крюгера.

В 34 года прошла первая выставка в Париже

В 1909 году Сутин и его друг Михаил Кикоин поступили в в Школу изящных искусств в Вильно. Но будущие художники мечтали попасть Париж - культурную столицу мира. И в 1913 году Хаим Сутин приехал в Париж, где записался в ателье Фернана Кормона в Академии изящных искусств. Но настоящим университетом для него стало посещение Лувра.

Первые десять лет в Париже Сутин прозябал в бедности. Свой знаменитый «Натюрморт с селедками» художник рисовал, буквально умирая от голода. Купив едва ли не на последние деньги три скумбрии, Сутин, прежде чем съесть их, нарисовал натюрморт.

В 1918 году Сутин переехал на юг Франции, а 1922 году он привез в Париж около 200 картин. Американский коллекционер Альберт Барнс, впечатленный произведениями Сутина, купил около 50 произведений, уплатив за них лишь пару тысяч долларов (говорят, что по 50 долларов за картину). Но это был шаг к тому, чтобы выбраться из нищеты и привлечь к себе внимание.

И вскоре торговец картинами Зборовский стал продавать картины Сутина уже за 3000 франков. У художника появились деньги, Сутин смог приобрести квартиру и машину, которой управлял его личный шофер. В 1927 году в Париже была организована его первая персональная выставка. Сутину было 34 года.

На Монпарнасе Хаиму поставили памятник

Парижской школой искусствоведы назвали большую группу творцов, которые на десятилетия вперед определили развитие искусства ХХ века. Их объединяет время - 1910 - 1930-е годы - и место: Монпарнас и комплекс студий-мастерских «Улей». Три знаковых имени среди всех художников Парижской школы из Восточной Европы - выходцы из Беларуси: Хаим Сутин, Осип Цадкин и Марк Шагал. Именно в таком порядке их воспринимают на Западе. Улицы и аллеи Сутина есть в Париже и десятке французских городов. Сутин - единственный художник Парижской школы, которому на одной из площадей Монпарнаса установлен памятник.

Модильяни называл Сутина гением

В 1915, едва познакомившись, Хаим и Амадео Модильяни (один из самых известных художников ХХ века) быстро подружились. Итальянец моментально распознал в юном Сутине гения и без устали делился своим открытием с окружающими, пишет на сайте музея Сутина в Смиловичах искусствовед Юрий Абдурахманов.

Модильяни написал четыре живописных портрета Сутина и несколько карандашных набросков. На всех – Сутин в костюме, при галстуке. Модильяни ввел Сутина в круг блестящих молодых художников… Пабло Пикассо и Диего Риверы, поэтов Жака Кокто, Гийома Аполлинера и Макса Жакоба, композитора Эрика Сати. Впрочем, следует заметить, что Модильяни с Сутиным проводили время не только в Лувре, но и в кабаках.

Художница А.Колье так писала о Сутине: «У Сутина были самые красивые темные глаза, какие только можно представить… Пышная шевелюра, отливавшаяся темно-каштановым цветом, придавала особый шарм его острому взгляду. Иногда… она был необычайно красив…»

Самую дорогую картину оценили в 28 млн долларов

В последние годы произведения Сутина бьют рекорды продаж. На аукционе Christie’s в 2013-м «Маленький кондитер» ушел с молотка за $18 млн. Самой дорогой картиной Сутина стала проданная в 2015-м одна из «Бычьих туш» - более $28 млн. Поздние работы художника стоят от $400 тыс. до $2 - 3 млн. По оценкам экспертов, лет через десять средняя цена работы Сутина составит $10-20 млн.

Как рассказывал внучатый племянник художника Кеннет Грогер, 300 - 400 работ Сутина знают все, они находятся в музеях, в частных коллекциях (работы Сутина покупали и Чаплины, и Шагалы, Изабелла Росселини, Френсис Коппол). А еще работ 300 могут быть пропавшими. Их владельцы могут даже не знать, что имеют у себя Сутина.

В работах Сутина много красного цвета

Экспрессионист Хаим Сутин вдохновлялся картинами Рембрандта - увидев его шедевр «Освежеванный бык» в Лувре, Сутин был так впечатлен, что написал несколько десятков картин на «мясную» тему: среди них была серия из девяти бычьих туш, которые художник писал в своей парижской мастерской с натуры, приводя в ужас соседей, и натюрморты. В работах Хаима Сутина много красного цвета: такого цвета разделанное мясо, помидоры, стены, мебель и одежда людей. Натюрморт «Курица и помидоры» также написан на фоне кирпично-красной стены. Выбором красного в качестве основного цвета художник символизировал то, что человеческий мир представляет собой гигантскую бойню, которая рано или поздно убивает все живое, - именно поэтому животные в его натюрмортах выглядят не мертвыми, а страдающими.

Хаим умер в 1943-м от перитонита. Это результат неудачной операции: у художника открылась язва желудка, и его тайком перевезли из Нормандии в Париж к хирургу, который в оккупированной фашистами Франции согласился сделать операцию еврею.

Тогда же в Беларуси нацисты истребили семью его старшего брата Гершона, раввина из Березино: родители Сутина и младшая сестра умерли до войны, а большинство братьев и сестер уехали в Россию и Америку...

На похоронах Сутина за гробом шли Оранш, Пикассо, Кокто, Жакоб...

В 2008 году на родине художника в «Центре творчества детей и молодежи г.п. Смиловичи» открылся музей, посвященный Хаиму Сутину. Музей получил название «Пространство Хаима Сутина - L'Espace de Soutine».

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