Поставки газа через Беларусь в ЕС упали на 96% 13.01.2023, 22:05

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Еврокомиссия опубликовала отчет о газовом рынке по итогам III квартала 2022 года.

В третьем квартале прошлого года поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз сократились на 74% к аналогичному периоду 2021 года. При этом падение поставок через Беларусь составило 96%, через Украину — 63%, по «Северному потоку — 1» — 85%. Объем поставок газа увеличился только по «Турецкому потоку» — на 21%, пишет Office Life со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

В отчете говорится, что Евросоюз в третьем квартале направил на покупку газа рекордную сумму — 101 млрд евро. Для сравнения: за июнь — сентябрь 2021 года закупки газа обошлись ЕС в 29 млрд евро.

По данным за январь — ноябрь 2022 года, закупки российского трубопроводного газа Евросоюзом сокращены на 69 млрд кубометров в годовом исчислении, суммарный объем поставок голубого топлива из России уменьшился на 64 млрд кубов.

Несмотря на резкое снижение потребления российского газа, импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в третьем квартале увеличился на 89%, до 32 млрд кубометров, говорится в отчете.

Поддержать баланс на топливном рынке удалось благодаря приобретению СПГ из США. С января по ноябрь 2022 года США продали ЕС 52 млрд кубов.

В целом потребление газа в ЕС в третьем квартале сократилось на 8% (минус 5,1 млрд кубометров) в годовом исчислении.

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