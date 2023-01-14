Названы продукты на завтрак, которые потом «сжигают» калории в течение всего дня 2 14.01.2023, 9:39

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Их надо включить в утренний рацион, чтобы похудеть.

Пытаясь похудеть, люди часто пропускают завтрак. Однако это может привести не к снижению, а к набиранию веса. А еще есть такие продукты, которые можно есть на завтрак, чтоб терять калории в течение всего дня, пишет ТСН.

Известная диетолог Светлана Фус рассказала, что пропуск завтрака нарушает циркадный ритм. У здоровых людей он начинается с чувства голода по утрам. Если остаться без завтрака, чтобы экономить калории, человек начинает заполнять его сытным ужином или избытком калорий в обед.

Диетолог заявляет, что физически все более активны утром и в первой половине дня, поэтому полученные калории можно быстро потратить. Они не откладываются в виде лишних кг. Если пропускать завтрак, нарушится обмен веществ, что приведет к сахарному диабету и ожирению. Потому лучше этого не делать.

Однако для потери веса следует не только обращать внимание на энергетическую ценность продуктов, но и на их состав. Важно завтракать такими блюдами, которые насыщают надолго. Тогда за день вы будете терять калории.

Для утреннего приема пищи отлично подходят продукты, в состав которых входит много клетчатки. Можно остановиться на кашах. Но помните, что они должны быть из плющеного или цельного зерна. Их нужно варить, а не просто заливать горячей водой или молоком. В таких кашах содержится большое количество минералов, витаминов, а также клетчатки. Поэтому они отлично насыщают. Добавить в кашу можно орехи, ягоды, сыр, яйца, авокадо. А вот сахара или много меда лучше не прибавлять. Иначе полезный завтрак превратится во вредный.

Белки на завтрак тоже хорошо насыщают. Однако диетология объяснила, что она подразумевает, говоря «белок». Это, прежде всего, яйца, которые готовятся разными способами (омлет, пашот, яичница, вареные). Обязательно есть желтки, ведь они обладают желчегонным эффектом — это важно для правильной работы желчевыводящей системы. Также в их состав входит такое вещество, как холин, помогающий улучшить работу нервной системы, печени, кровеносной системы. К таким блюдам можно добавлять кусок цельнозернового хлеба, овощи, немного каши. Можете сделать тост из цельнозернового хлеба и авокадо. Именно авокадо считается лидером по содержанию полезных растительных жиров. Такой завтрак намного полезнее и сытнее сладкой выпечки.

Также, по словам Фус, прекрасно подходят для завтрака сыры (в том числе и домашний), красная рыба, растительный белок из бобовых овощей. Такая пища стимулирует выработку пептида YY, поэтому вы долгое время будете ощущать сытость.

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