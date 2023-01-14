Тест на долголетие: как узнать продолжительность своей жизни 6 14.01.2023, 13:37

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Тайну раскроет одно простое упражнение.

Как известно, поддержка физической формы и активности повышает шансы на долголетие, тренирует суставы и мышцы, помогает укрепить сердце и легкие. По мнению ученых, есть один простой физический тест, который может предсказать продолжительность жизни человека, рассказываем какой.

Тест разработан исследователями из Бразилии и опубликован в Европейском журнале профилактической кардиологии.

В исследовании, проводимом бразильскими учеными с участием 2 тыс. взрослых в возрасте от 51 до 80 лет, этот тест выявил закономерность между тем насколько быстро человек может сесть и стать во время проведения теста и риском смерти в течение следующих шести лет. «За период шестилетнего исследования умерло 159 человек, то есть уровень смертности составил 7,9%. Большинство этих смертей произошло у людей с низкими результатами тестов, и только две смерти имели испытуемые, набравшие суммарный балл 10», – рассказали ученые. Результаты показали, что в течение 6 лет после исследования люди, набравшие хотя бы 8 баллов, уходили из жизни в 5 раз реже, чем едва набиравшие по 3 балла.

Тест называется «Сесть-встать» и состоит из одного упражнения. Но чтобы успешно его пройти, нужно уметь сохранять равновесие, иметь растянутые и достаточно сильные мышцы, гибкие суставы, не чрезмерный вес.

В чем состоит тест

Нужно встать, вытянуть руки вперед и в таком положении медленно садиться на пол. Садиться на пол нужно, ничего при этом не используя: ни рук, ни предплечья или колена для замедления спуска. Затем так же нужно встать с пола в положение стоя. Допускается, что можно скрестить ноги при опускании и подъеме и развести руки в стороны, чтобы сохранить равновесие.

Во время теста как попытка сесть, так и встать оценивается по 10-балльной шкале. За каждое использование опоры нужно отнимать 2 балла, за небольшие трудности, например, потерю равновесия – 1 балл, 2 балла нужно отнять за неудачную попытку сесть или встать. По результатам теста можно сделать определенные выводы. А именно, если вы набрали 8-10 баллов, это значит, что здоровье замечательное, у набравших до 3 баллов риск серьезных заболеваний больше в 5 раз по сравнению с теми, кто набрал 10 баллов. Если баллы в пределах от 4 до 6 – это означает, что риск проблем со здоровьем выше вдвое чем у набравших 10 балов.

Исследователи объяснили, что высокий балл в тесте «сесть-встать» может «показывать способность успешно выполнять широкий спектр повседневных действий». Эксперимент показал важность для продолжительности жизни аэробной подготовки, поддержания гибкости тела, мышечной силы, соотношения силы к массе тела и общей координации. Результаты теста не следует понимать буквально, речь идет лишь о шансах прожить дольше тренированному человеку. Несмотря на это, тест поможет оценить свое здоровье каждому.

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