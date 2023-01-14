Украина снова под ракетной атакой россиян: что известно 18 14.01.2023, 16:40

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(Обновляется) В областях работает ПВО.

В субботу, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов уже работают системы ПВО.

РБК-Украина публикует все детали ракетной атаки:

18:02

В Украине начали объявлять отбои воздушной тревоги.

17:40

Глава Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко рассказал, что, по предварительной информации, в результате удара по многоэтажке в Днепре десять людей получили ранения, среди пострадавших двое детей. Все сейчас находятся в больнице.

При этом из-под завалов дома спасли уже 15 человек, рассказал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

17:38

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал очередную атаку россиян:

- Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Тем не менее, они все еще могут производить новые. Мы можем и должны убить их ракетно-беспилотную промышленность массированным санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной.

17:18

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины. Он добавил, что сейчас работает ПВО. Мэр отметил, что террористическая атака на Украину продолжается.

17:09

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в регионе было зафиксировано два прилета ракет в объект критической инфраструктуры.

- В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется, - добавил он.

17:04

В Днепре после взрыва повыбивало окна в домах. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что в Днепре россияне попали в многоквартирный дом.

Тимошенко добавил, что под завалами дома в Днепре находятся мирные люди. В результате удара был уничтожен целый подъезд. ГСЧС и все местные службы уже на месте атаки.

16:56

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что «террористы бомбят соседние с Закарпатьем области».

16:49

В Харькове остановилось метро на фоне атаки россиян. При этом большинство районов города были обесточены сразу после взрывов.

16:45

Звуки взрывов также были слышны и в Ивано-Франковской области, сообщают местные Telegram-каналы. При этом они добавляют, что в регионе работает ПВО.

16:43

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что в области работают системы ПВО. Он призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

16:40

В Днепре также были слышны взрывы.

16:39

В Харькове прогремел взрыв, а жители Винницкой области услышали повторные звуки взрывов.

16:35

Руковoдитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на новую атаку россиян.

«ПВО и авиация работают, отобъемся, хоть враг никак не изменит тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой», - написал он.

16:33

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что российские ракеты приближаются к области. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

16:31

На фоне очереднoй массированной атаки россиян в Херсоне, Черкасской и Житомирской областях начались аварийные отключения света. Также аналогичные меры ввели и в Лозовской громаде Харьковской области - там полностью выключили свет.

16:27

В Винницкой области также были слышны взрывы. В ОВА рассказали, что ракеты летят в сторону региона с юга. Жителей области призвали не игнорировать трeвогу.

Первые взрывы раздались в южных областях Украины. Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что над страной зафиксировали ракеты россиян, а позже сообщил о работе ПВО.

Также после взрывов, которые услышали жители Одессы, работу ПВО в регионе подтвердили в Одесской райгосадминистрации.

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