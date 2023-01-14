В США назвали мобильные приложения белорусов, которые попали в мировые лидеры 14.01.2023, 16:50

3,414

Одно из приложений - Flo Health.

Американское аналитическое агентство data.ai в отчете о состоянии мобильного рынка за 2023 год представила рейтинг, в котором ряд лидирующих позиций занимают белорусские разработчики. В рейтинг вошли девять категорий мобильных приложений: еда и напитки, здоровье и спорт, игры, ретейл, социальные медиа, стриминговые сервисы, путешествия, финансы, пишет «Комсомолка».

Так, гиперказуальный проект Count Masters FreePlay по итогам 2022 года вошел в топ-10 по скачиваниям.

Разработанное в Беларуси приложение для женского здоровья компании Flo Health заняло шестое место по количеству глобальных загрузок, а по расходам пользователей занимает пятое место.

Компания с белорусскими корнями SayGames в числе мировых лидеров среди компаний с наибольшим числом установок. По итогам 2022 года - пятое место.

Кстати, аналитики отмечают, что число новых загрузок приложений увеличилось на 11% – до 255 млрд, а на 3% выросло среднее время, проводимое пользователями в приложениях - около пяти часов в день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».