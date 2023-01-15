Секреты долголетия: привычки японцев, которые стоит перенять 5 15.01.2023, 15:13

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В стране долгожителей популярна философия икигай.

Считается, что японцы живут значительно дольше, чем люди в других странах, По данным японского Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, продолжительность жизни в стране составляет 87 лет для женщин и 81 – для мужчин. В чем их секреты долголетия, какие привычки следует унаследовать у японцев, рассказывает ТСН.

Правильное питание

Несмотря на то, что в этой стране, как и везде, появилось много фастфуда, традиционный японский рацион в основном состоит из продуктов, способствующих долголетию. Бобы, морские водоросли, рыба – неотделимая часть японской диеты, которая снижает риск таких опасных болезней, как рак, диабет, инсульт и инфаркт. Японцы внимательно следят за своим рационом и пытаются ограничить количество потребляемого сахара и красного мяса. Они чаще всего едят рыбу, морепродукты, рис, тофу, а также сою, морские водоросли и овощи. В этих продуктах мало насыщенных жиров, однако большое количество витаминов и минералов, необходимых для правильного функционирования организма.

Больше бобов

Такие бобовые как, например, фасоль, соя, нут, горох, чечевица при регулярном употреблении снижают риск рака желудка, груди, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и деменции. Мисо, натто, тофу, приготовленные из соевых бобов – это очень популярные в Японии блюда. Жители страны едят больше соевых продуктов, чем население Запада.

Рыба в рационе

Рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые снижают риск рака предстательной железы, поджелудочной железы, легких, печени, полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Японцы едят больше рыбы, чем население других стран. В общем, специалисты по долголетию все больше говорят о том, что красное мясо в рационе нужно значительно сокращать. Рыба является хорошей альтернативой животному белку.

Достаточное количество клетчатки

Клетчатка бывает как растворимая, так и нерастворимая. В японской диете морские водоросли и фрукты являются основными источниками растворимых пищевых волокон, а рис, грибы, овсянка, цельные зерна, овощи, бобы и орехи являются основными источниками нерастворимой клетчатки. Наиболее положительно влияют пищевые волокна на желудочно-кишечную систему. Также клетчатка нормализует уровень сахара в крови и имеет низкую калорийность.

Зеленый чай

Многие японцы любят зеленый чай, особенно матча (японский зеленый чай, растертый в порошок), содержащий огромное количество антиоксидантов и полифенолов, способных предотвратить развитие воспалений и укрепить иммунную систему.

Активный образ жизни

Японцы знают, что физическая активность важная составляющая здоровья. Те, кто работает в офисе, проводя целый день за компьютером, пытаются много ходить пешком или передвигаться на велосипеде, японцы часто отказываются пользоваться лифтом, предпочитая самостоятельно подниматься по лестнице. Ходьба, подъем по лестнице, езда на велосипеде на работу и работа по дому — ежедневная физическая активность многих японцев

Философия икигай

В Японии распространено учение икигай. Чтобы узнать свое икигай, нужно составить три списка: ваши ценности, вещи, которые вы делаете с удовольствием и вещи, которые вам хорошо удаются. То, что расположено на пересечении этих трех кругов и является вашим икигаем. Однако, одного осознания икигай недостаточно, нужно иметь еще и поле деятельности, поскольку икигаи – это «цель в действии». Человек должен всегда иметь цель и радоваться жизни. Японцы часто задумываются о своем предназначении и постоянно находятся в движении, пытаясь самореализоваться.

Секреты долголетия от самого старого человека планеты

«Правильная» философия, положительное отношение к жизни, умственная активность, пожалуй, являются важнейшими факторами человеческого долголетия. Об этом свидетельствует опыт самого старого человека на планете – японки Кейны Танаке. В январе 2022 года Кейн Танаке исполнится 120 лет. Тот факт, что она видела правление пяти императоров, превосходит все мировые рекорды.

Говоря о своем долголетии, японка шутит, что достичь такого преклонного возраста ей помогла любовь к шоколаду и газированным напиткам. Однако своим главным секретом она называет активность разума. Танака живет в доме престарелых и проводит свои дни, играя с персоналом в настольные игры и головоломки. Свой день японка начинает в 6 утра и признается, что постоянно заставляет работать свой мозг, изучая математику, решая задачи и головоломки.

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