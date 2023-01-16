В Гродно начался закрытый суд над Анджеем Почобутом 1 16.01.2023, 11:40

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Гродненский областной суд начал 16 января рассмотрение уголовного дела в отношении известного гродненского журналиста и члена независимого «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута. Рассмотрение дела журналиста неоднократно переносили: сначала процесс назначали на 28 ноября, затем на 9 января, сейчас-на 16 января 2023 года, сообщает «Вясна».

Судебный процесс ведет судья Дмитрий Бубенчик.

Политзаключенного обвиняют в призывах к действиям «ограничительного характера, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности Беларуси» (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса), а также в «разжигании иной социальной вражды» (ч. 3 ст. (Ст. 130 Уголовного кодекса).

Анджей Почобут был задержан 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в своем доме. Затем его доставили в центральный аппарат Следственного комитета в Минске, где состоялся допрос. Его оставили под стражей в СИЗО - 1 на Володарского в начале в статусе подозреваемого по уголовному делу по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса. Позже был переведен в жодинскую следственную тюрьму № 8. Сейчас - в тюрьме №1 Гродно.

4 октября 2022 года КГБ добавил журналиста в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

В середине августа 2022 года, когда Почобут начал знакомиться с делом, стало известно, что ему также предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК («призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), направленным на причинение вреда национальной безопасности»).

У Почобута имеются серьезные проблемы со здоровьем, при этом его помещали в карцер. Журналисту практически блокируют переписку, особенно на польском языке.

Ранее, в 2013 году, Анджей Почобут был осужден с отсрочкой приговора по уголовному делу за якобы клевету на Лукашенко. Был освобожден от отбывания наказания в связи с тем, что он не нарушал законодательство - клеветы в его словах новый суд не нашел.

Как стало известно, судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. На этом настояла сторона прокуратуры. На процесс сначала пустили только ближайших родственников и нескольких активистов. Позже всех выставили в коридор. Журналисту может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

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