Марию Колесникову перевели из медсанчасти в отряд Гомельской колонии 1 16.01.2023, 17:55

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Мария Колесникова

Политзаключенную уже направили на работу.

Как стало известно 16 января, политзаключенную Марию Колесникову вернули на место отбывания наказания и направили на работу, так как посчитали, что она уже достаточно реабилитировалась после хирургической операции. Об этом сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

«Известие о состоянии Марии Колесниковой после операции: перевели в отряд из медчасти, вышла на работу, но устает после смены, начинает набирать понемногу вес, чувствует себя нормально», – написано в сообщении.

Кризис со здоровьем у политзаключенной начался 28 ноября, когда «к проблемам с давлением, тошнотой и потерей сознания добавилась мучительная боль в желудке». Колесникову срочно госпитализировали в Гомеле с прободением язвы и сделали операцию. Позже ее перевели в медсанчасть колонии, где разрешили повидаться с отцом.

Незадолго до госпитализации Мария Колесникова отбывала 10 суток в штрафном изоляторе, где было очень холодно, из-за чего политзаключенная почти не спала. Несколько раз она теряла сознание, имела повышенное давление и тошноту. Среди прочего она потеряла сознание в душе и при падении поранила ноги.

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