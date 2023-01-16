В Минске начали закрывать «Виталюры» 3 16.01.2023, 21:34

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Компания столкнулась с большими трудностями.

Корреспондент издания Blizko.by заметил, что один из магазинов «Виталюр» в Минске уже закрылся и попытался узнать, что с остальными и какова их дальнейшая судьба.

Ранее уже сообщалось, что компания «Виталюр» столкнулась с большими трудностями, связанными прежде всего с задолженностью перед поставщиками. Выходом из ситуации стала договоренность с группой компаний «Санта Ритейл» о сдаче в аренду торговых площадей.

«В ходе подготовки сделки в настоящее время нами проводится дью-дилиджанс сети «Виталюр», — сообщила пресс-секретарь «Санта Ритейл» Елена Бабкина. — Предполагается, что процедура перехода будет осуществляться поступательно, чтобы обеспечить возможность пошагового погашения задолженностей ОДО «Виталюр» перед поставщиками и организовать работу магазинов торговой сети в обычном режиме».

По информации Людмилы (имя изменено по просьбе героини), перед Новым годом в молодечненском филиале кондитерской фабрики «Слодыч», где она работает, сотрудникам выдали подарочные сертификаты на сумму 150 рублей в продуктовый магазин «Виталюр». Так сеть решила погасить фабрике задолженности за поставки.

Когда же через неделю после Нового года Людмила решила частично использовать сертификат, в магазине ее предупредили, что оставшуюся сумму она должна потратить до 22 января текущего года, так как у сотрудников торговой сети это последний рабочий день.

В отделе развития сети «Виталюр» подтвердили информацию о закрытии магазинов по техническим причинам:

«Сейчас проходит передача объектов другому оператору, поэтому магазины будут постепенно закрываться согласно графику, но пока мы не можем его обнародовать — другой оператор его еще не согласовал. Но закрытыми они будут недолго. На то, чтобы подготовить их к новому открытию, понадобится около недели».

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