Телескоп Hubble обнаружил звезду в форме пончика 16.01.2023, 23:15

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Фотофакт.

Космический телескоп Hubble заснял звезду в форме пончика, которую поглощает черная дыра. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA 13 января.

Эти события называются «приливными возмущениями». Hubble не может сфотографировать событие вблизи, поскольку поглощаемая звезда AT2022dsb находится на расстоянии почти 300 млн. световых лет в ядре галактики ESO 583-G004, объяснили в NASA

Чтобы разглядеть, что там происходит, астрономы использовали мощную чувствительность телескопа к ультрафиолетовому излучению для изучения света от разрываемой черной дырой звезды, который включает водород, углерод и многое другое.

Сначала звезда проходит вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Затем ее наружные газы вовлекаются в гравитационное поле черной дыры. В результате она разрывается на части, а ее остатки втягиваются в пончиковидное кольцо вокруг черной дыры и падают в нее, высвобождая в процессе огромное количество света и высокоэнергетического излучения. По словам ученых, такие явления происходят всего несколько раз в каждые 100 тысяч лет.

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