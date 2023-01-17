Бойцы полка Калиновского ворвались на позиции РФ под Бахмутом и уничтожили мародеров 4 17.01.2023, 14:00

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Россияне были заняты тем, что снимали одежду и обувь с погибших ранее воинов ВСУ.

Бойцы полка Калиновского штурмовали позиции россиян под Бахмутом. Видео ближнего боя опубликовала пресс-служба полка.

«Наши воины из батальона «Волат» как львы вступили в ближний бой с оккупантами! Ворвались на позиции и уничтожили врага, когда сволочи снимали одежду и обувь с погибших ранее героев ВСУ», — подписали видео белорусские добровольцы.

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