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Бойцы полка Калиновского ворвались на позиции РФ под Бахмутом и уничтожили мародеров

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  • 17.01.2023, 14:00
  • 5,236
Бойцы полка Калиновского ворвались на позиции РФ под Бахмутом и уничтожили мародеров

Россияне были заняты тем, что снимали одежду и обувь с погибших ранее воинов ВСУ.

Бойцы полка Калиновского штурмовали позиции россиян под Бахмутом. Видео ближнего боя опубликовала пресс-служба полка.

«Наши воины из батальона «Волат» как львы вступили в ближний бой с оккупантами! Ворвались на позиции и уничтожили врага, когда сволочи снимали одежду и обувь с погибших ранее героев ВСУ», — подписали видео белорусские добровольцы.

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