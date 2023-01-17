«Люди сами хотят, чтобы их обманули» 17.01.2023, 14:16

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Что происходит на авторынке в Беларуси.

Журналисты задались вопросом, как обстоит ситуация на рынке авто для покупателей, которым стандартная пятиместная комплектация автомобиля не подходит. За ответом они отправились на известный авторынок в Малиновке.

О каких особенностях необходимо знать, если планируете купить Peugeot 5008 или Citroen C4 Picasso, какие 7-местные автомобили есть на рынке и как прошел «тайный осмотр» — читайте в репортаже av.by.

— Если в декабре прошлого года продавалось три-четыре машины в день, то за треть этого месяца — около десяти, — такими словами встречает нас один из предпринимателей.

Выходит, что сейчас хорошее время для приобретения авто: предложений в избытке, поэтому торговаться можно смело. Но здесь следует помнить: тенденция скрутить пробег на автомобиле из Европы, имеющем на одометре до 100 тысяч километров, для покупателей из России все еще в силе. Впрочем, как и всякие другие уловки. Например, отображение значений на приборной панели в милях, чтобы цифра была меньше. Об этом и других способах обмана покупателей нам охотно рассказали сами же продавцы, которые без долгих уговоров раскрывают реальные цифры.

— Люди сами хотят, чтобы их обманули. Например, если вы смотрите VW Tiguan в удлиненном варианте Allspace, а в салоне увидели аналоговую приборную панель с простыми стрелками, то надо понимать, что с завода таких версий не бывает. А если еще видите цифру в 90 тысяч километров пробега или меньше, то должны знать: вас точно собираются обвести вокруг пальца! — откровенно рассказывает продавец.

Направляемся смотреть Volkswagen Tiguan 2019 г. в. с адекватным пробегом. Не успели мы проверить лакокрасочное покрытие, как владелец автомобиля сразу же предлагает взглянуть на более привлекательный экземпляр:

— Не надо эту машину снимать! Там же крашеные детали есть. Для нас это антиреклама. Лучше вот тот хороший «Тигуан» запечатлеть. Комплектация R-Line, семь мест и цена отличная!

Поддаемся уговорам и начинаем знакомиться с кроссовером 2019 г. в. в комплектации R-Line с большим количеством опций: бесключевым доступом, памятью и подогревом сидений, акустикой Dynaudio, электрокрышкой багажника, камерой кругового обзора, системой контроля контроля слепых зон и автопарковкой, фаркопом. Здесь схожий с первым «Тигуаном» пробег, а цена выше всего на $1 200.

— По кузову это ровный и красивый экземпляр в действительно «жирной» комплектации. Не зря же нас к нему привели! Есть небольшая вмятина в проеме и на двери — ее захлопнули с вытянутым ремнем безопасности. Присутствуют сколы на лобовом стекле. Думаю, долларов 500 можно будет сторговать, — делится своим впечатлением специалист по подбору автомобилей Артем.

Проверяем по отчетам пробег — он тут родной. Смотрим комплектацию: аудиосистема действительно Dynaudio, а не просто шильдики наклеены.

Действительно, есть еще один метод перекупщиков добавить стоимости автомобилю — заказать красивые шильдики в Китае и наклеить их в соответствующих местах. Вот, например, как у BMW 2-й серии Gran Tourer с заявленным M-пакетом. Начинаем ее осматривать. Интересно, где еще слукавили продавцы?

Автомобиль был приобретен на аукционе. Запрашиваем отчет, и… пробег совпадает! Также подборщик отмечает хорошую комплектацию с подогревом руля, памятью сидений, панорамной крышей, проекцией на лобовое стекло и редким для этой модели полным приводом. Разве что места на третьем ряду заметно меньше, чем, например, в VW Tiguan.

За BMW 2018 года просят $27 999. Сходимся во мнении, что цена для этой машины адекватная, учитывая наличие системы полного привода xDrive.

— На рынке «затоталенных» машин из Европы фактически нет. Сколько уже автомобилей посмотрели — и чего-то страшного почти не нашли! — делится своими впечатлениями Артем.

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