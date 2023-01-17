Офис президента Украины принял отставку Арестовича

Офис президента Украины принял отставку Арестовича8
- 17.01.2023, 15:48
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Советник ОП уходит с поста на фоне разгоревшегося скандала.
В Офисе президента Украины удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об уходе в отставку.
Об этом «Украинской правде» рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Напомним, после ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре Алексей Арестович высказал предположение, что «российская ракета попала в дом после работы украинской ПВО».
Заявление подхватили российские пропагандисты. Позднее советник Офиса Зеленского опроверг свое заявление и извинился.
В украинском медиаполе заявление Арестовича вызвало скандал. Депутаты Верховной Рады Украины начали собирать подписи, чтобы советник ОП Украины ушел в отставку.