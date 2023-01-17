Крупнейшая отрасль российской промышленности оказалась на грани краха 17.01.2023, 19:10

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Из-за европейских санкций.

Крупнейшая отрасль обрабатывающей промышленности России, на которую приходится 15% всего промпроизводства в стране, оказалась на грани краха.

Нефтеперерабатывающие заводы, где трудоустроены 120 тысяч россиян, готовятся к сокращению производства на 15% из-за европейского эмбарго, вступающего в силу в феврале, сообщил Reuters высокопоставленный источник, знакомый с планами властей.

Санкции в отношении нефтепродуктов, которые Россия традиционно вывозила в Европу, окажут куда большее влияние, чем эмбарго на нефть, говорит источник Reuters. Собрать для них «теневой флот» танкеров едва ли получится: партии дизеля и бензина, как правило меньше, чем у сырой нефти, и чтобы тайно возить их в Азию, потребуется куда больше судов.

По данным МЭА, Россия в среднем экспортировала в 2022 году около 1,2 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки. Закрытый европейский рынок обрушит объемы в 5 раз - уже к концу I квартала без покупателей останется около 1 млн ежесуточного экспорта, оценивает аналитик БКС Рональд Смит.

Производить нефтепродукты «на склад» Россия не сможет: в стране просто нет хранилищ, куда можно было бы залить непроданное. Один из вариантов - экспортировать больше непереработанной нефти, пишет Reuters. Но как это сделать, остается загадкой: даже текущие объемы - 3-4 млн баррелей в день - нефтяники удерживают ценой огромных скидок, предлагая баррели за полцены.

Такая политика «идет в разрез интересам бюджета» и «не может продолжаться бесконечно», констатирует глава Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Средняя цена сорта Urals декабре упала до $50 за баррель, а в январе ушла ниже $40 впервые с лета 2020 года. При таких ценах бюджет недоберет 2 трлн рублей доходов, а его дефицит вместо 3 трлн рублей может превысить 5 трлн, оценивают аналитики MMI.

«Эмбарго на нефтепродукты может быть более значительным, чем эмбарго на сырую нефть», - предупреждает Смит из БКС. Власти надеются, что решить проблему удастся во второй половине года, когда будут созданы новые логистические цепочки, говорит источник Reuters.

Но даже если решить вопросы доставки, едва ли нефтяники смогут найти спрос на дизельное топливо и бензин в немногочисленных странах, продолжающих закупать российские энергоносители: в Азии в нужных объемах его просто нет, отмечает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Источники Reuters на четырех крупных российских НПЗ утверждают, что производственные планы на февраль пока не претерпели изменений: выпуск должен сохраниться на уровне января.

«Ничего экстренного пока не предпринимается, - рассказывает собеседник агентства. - Но это не значит, что завтра все не начнут носиться с воплями и рвать на себе одежду. У нас такое - не редкость».

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