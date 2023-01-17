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Ученые создали робота, умеющего чувствовать запахи

  • 17.01.2023, 23:27
Ученые создали робота, умеющего чувствовать запахи

Робота создали ученые из Тель-Авивского университета.

Ученые из Тель-Авивского университета создали робота, который с помощью биологического сенсора может чувствовать запахи. Об этом сообщает i24news.

Отмечается, что для этого исследователи подключили датчик к электронной системе для определения запахов с уровнем чувствительности, который в десять тысяч раз выше, чем у существующих электронных устройств.

По информации экспертов датчик посылает электрические сигналы в ответ на наличие поблизости запаха, который робот может обнаруживать и интерпретировать.

Также ученые считают, что в свете успеха их исследования данная технология в будущем может быть использована для идентификации взрывчатых веществ, лекарств и болезней.

В своей будущей работе израильские ученые планируют снабдить робота навигацией, которая позволит ему локализовать источник запаха и его идентификацию.

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