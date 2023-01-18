Российские «Суперджеты» остались без топливных фильтров 9 18.01.2023, 21:15

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Новые невозможно купить из-за санкций.

На самолетах Superjet-100 перестали менять топливные фильтры, поскольку новые невозможно купить из-за санкций. Теперь грязные фильтры используют повторно — после промывки тормозной жидкостью, пишет «Авиаторщина».

Оригинальные расходники наряду с двигателями для Superjet производила компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «дочки» Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Сатурн». Она прекратила сотрудничество с Россией из-за войны в Украине.

Фильтры закончились еще осенью. Запасных на рынке не осталось, а альтернатив пока нет. Фильтры нужны для того, чтобы механические примеси, частицы льда и ненужная жидкость (например, масло) не попадали в систему сгорания двигателей.

«ОДК-Сатурн» обещал заменить французские расходники собственной разработкой еще в августе, но затем сроки сдвинули на февраль. Первые поставки собираются начать в марте, как только фильтр пройдет сертификацию. И хотя все уже готово, а производитель найден, процесс затягивается из-за Росавиации, говорит источник.

В качестве временной меры «ОДК-Сатурн» раздал авиакомпаниям бюллетень, который не имеет одобрения разработчика самолета — «Иркута». Он предусматривает очистку использованных оригинальных топливных фильтров и их дальнейшую эксплуатацию. Грязные расходники отправляют в «ОДК-Сатурн», где их промывают тормозной жидкостью, а затем устанавливают обратно на двигатели.

При этом авиакомпании жалуются, что срок эксплуатации «реанимированных» фильтров слишком маленький — всего несколько дней. Они засоряются уже в течение 40 часов наработки, после чего вновь снимаются. Ограничений на подобную процедуру нет, таким образом расходник можно использовать бесконечное количество раз. Фактический срок службы нового фильтра составлял 2-2,5 тысячи часов при заявленном в 4 тысячи часов.

В 2022 году количество инцидентов с засорами кратно увеличилось, отмечает «Авиаторщина». Только у авиакомпаний «Россия» и «Азимут» их было 92 — в пять раз больше, чем в 2021 году. Наиболее заметный рост был зафиксирован к концу года — как раз, когда закончились новые фильтры, следует из донесений Росавиации об авиаинцидентах.

По словам двух источников, если сигнализация срабатывает только на одном двигателе, то Superjet-100 продолжает выполнять полет по плану до пункта назначения, если же фильтры засоряются сразу на двух, борт возвращается на аэродром вылета или садится на запасной.

Число подобных инцидентов продолжит расти еще как минимум полгода, полагает близкий к Минтрансу собеседник. Самолеты будут возвращаться в аэропорты вылета, пока проблема с поставкой новых фильтров не решится.

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