Белорусских водителей ожидают очередные изменения 19.01.2023, 10:43

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Что принесет закон о едином ОСАГО «союзного государства».

В октябре 2022 года состоялось заседание комиссии «парламентского собрания» «союза» Беларуси и России, на котором был представлен проект закона «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств союзного государства», пишет abw.by. В этом году закон обещают принять. Каких ожидать изменений?

Поначалу радикальных изменений не будет

Еще в самом проекте предполагалось внесение минимальных изменений в законодательства двух стран, чтобы распространить действие договора страхования, заключенного на территории одного государства, на страховые случаи, которые имели место на территории другого.

Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в порядке, который применяется в формате международной системы страхования «Зеленая карта». Также планируется учитывать стаж вождения на основании белорусского водительского удостоверения при заключении договора ОСАГО на территории России.

Если обратиться к декрету «высшего государственного совета» «союзного государства» №6 от 04.11.2021 «Об основных направлениях реализации Договора о создании союзного государства», то программа предусматривает обеспечение единых принципов страхового надзора.

Сделать предлагалось немало:

- гармонизировать подходы к регулированию и надзору за страховщиками;

- провести сравнительный анализ законодательств двух стран на предмет сопоставимости подходов к регулированию и надзору;

- определить условия допуска на страховой рынок;

- согласовать предложения по внесению изменений.

И далее по списку, как говорится. Со стороны Беларуси за эти вопросы отвечает Минфин, со стороны РФ – Центробанк России как контролирующие страховой рынок в своих странах организации. И в начале 2023 года закон уже планируется принять.

В ноябре 2022-го глава Всероссийского союза страховщиков заявил, что полисы, приобретенные в России, могут заработать в Беларуси с начала 2023 года. Аналогичная ситуация ожидается и в Беларуси, то есть наши полисы заработают в РФ. А дальше планируется подключить к делу и другие страны ЕАЭС.

Как заверяют чиновники, единый полис не будет дороже прежнего национального (о цене чуть ниже). Но некоторые эксперты говорят о возможном подорожании страховки по «естественным» причинам. Так, растут цены на автомобили, на их ремонт и обслуживание, что учитывается при расчете стоимости ОСАГО в России. Страховщики указывают на то, что текущие цены в настоящий момент не отвечают актуальной ситуации на рынке.

На начальном уровне, как следует из заверений экспертов, ни о каком радикальном изменении в законодательствах обеих стран речи не идет. Планируется, что для начала будут доступны два вида страховок: первый действует только на территории страны, оформившей страховку; второй – на территории «союзного государства» независимо от того, в какой стране выписывалась страховка.

В целом же, чтобы унифицировать законодательства Беларуси и России применительно к рынку страховых услуг, потребуется не один год, поскольку нормативная база просто огромна, ее правоприменение отличается. Одних только распоряжений и указаний Центробанка России к закону об ОСАГО не счесть. В Беларуси страховой рынок по своему объему гораздо меньше, тем не менее «нормативка», регулирующая отношения в области страхования, весьма значительна. Так что у законодателей и экспертов работы в этом направлении предстоит хоть отбавляй.

Единая цена не означает дешевле

Как сообщил заместитель председателя комиссии «парламентского собрания» по законодательству и регламенту Сергей Сивец, стоимость единого полиса ОСАГО для граждан России и Беларуси будет одинаковой: «Абсолютную цифру называть еще рано, но она будет единой. Проект концепции предполагает унификацию подходов к автогражданской ответственности, и сегодня он находится в высокой степени готовности».

Но одинаковая стоимость не значит дешевле или на прежнем уровне.

Исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван со своей стороны ответил: «Концепция закона предполагает на первом этапе возможность взаимного признания полисов даже в условиях отличных друг от друга национальных законодательств. Предлагается применение принципа, при котором порядок заключения договора и ценообразование определяются законодательством страны, выдавшей полис, а порядок урегулирования требований потерпевших, в том числе страховые лимиты, регулируются законами страны, на территории которой произошло ДТП. Унификация требований по тарифам, коэффициентам, влияющим на стоимость страховки, и лимитам возмещения в случае ДТП также предусмотрена концепцией закона, но в более долгосрочной перспективе».

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин назвал коэффициенты, при помощи которых рассчитывается стоимость страховки, несправедливыми и необоснованными: «В отличие от показателей стажа водителя и истории ДТП эти коэффициенты не связаны с аварийностью и никак на нее не влияют. Если в ходе адаптации законодательства двух стран будет принято решение об отказе от них (коэффициентов. – Прим.), то и российские, и белорусские автомобилисты от этого только выиграют».

Антон Шпарин, вице-президент НАС, сообщил этому же изданию, что при прочих равных условиях белорусским водителям эта страховка обходится дешевле, чем россиянам: «Если в основу единого законодательства лягут российские правила формирования стоимости полиса «автогражданки», то для белорусских автомобилистов это будет неприятным сюрпризом».

А вы как думаете, чей принцип ляжет в основу ценообразования?

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